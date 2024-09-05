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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Массовое сожжение западных РСЗО: «Искандер-М» накрыл в Сумской области ещё одну установку M270 MLRS
Только так и должно быть. Желательно, впрочем, хотя бы парочку захватить в целом виде.

Если изначально Курская авантюра киевского политического руководства подразумевалась как оказание давления на Кремль с целью склонения России к переговорам на выгодных для Украины условиях, то теперь всё это обернулось для Киева именно так, как и должно было обернуться. Колоссальными потерями бесценной в реалиях этого кризиса техники западного производства, потерями более-менее обученного личного состава ВСУ, тяжёлым положением дел на единственно важном направлении линии боевого соприкосновения — на Донбассе — и в целом уничтожением образа Украины как «жертвы». Совершенно «неожиданно» выяснилось, что никакая она не «жертва», а просто-напросто инструмент в чужих руках.

Несмотря на то, что исход Курской авантюры предрешён, ведь за первые три недели ничего добиться не удалось, а результативность наступательных действий принято оценивать по прошествии трёх недель, официальный Киев под давлением Офиса Зеленского продолжает отправлять туда резервы. Как следствие, эти резервы продолжают демилитаризовываться. В частности, в Сумской области в районе населённого пункта Могрица расчёт оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожил очередную реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270 MLRS.

Напоминаем, что сегодня днём Минобороны России уже отчитывалось об уничтожении «Искандером» в Сумской области точно такой же РСЗО. Происходящее свидетельствует не только о продолжающихся усилиях ВСУ по закреплению на оккупированных территориях Курской области, но и о качественном и количественном изменениях в нанесении ВС РФ ударов по соответствующим целям. Совсем недавно удары ОТРК «Искандер-М» были редкостью, а теперь они применяются ежедневно и в больших количествах. Проще говоря, рост производства этих комплексов и ракет для них позволяет армии не экономить и уничтожать даже одиночные важные цели (так называемые high value targets).

#россия #украина #политика #боевые действия #m270 mlrs #«искандер-м» #m270
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Генсек НАТО считает, что Украина имеет право использовать западное оружие для дальнобойных ударов по российским военным объектам
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