Процесс займёт десяток лет, как минимум.

Относить гидроэнергетику к «зелёной» или нет, вопрос дискуссионный. С одной стороны, при выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях не происходит никаких вредных выбросов, а также не используются радиоактивные материалы. С другой стороны, затапливаются большие площади и нарушается привычная жизнь фауны, включая речную рыбу. В общем, всё крайне неоднозначно, но когда стране нужна энергия, то уже не до сантиментов: нужно эту энергию производить, причём в больших количествах.

И вот, сегодня глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил о том, что в ближайшие несколько лет на реке Витим построят две новые гидроэлектростанции: Мокскую ГЭС и Ивановскую ГЭС мощностью 1 200 МВт (1,2 ГВт) и 210 МВт соответственно.

Как вы понимаете, это масштабные проекты энергетической инфраструктуры, и их строительство займёт не один год. С момента начала работ и до полного ввода станций в эксплуатацию, добавил Цыденов, пройдёт не меньше десяти лет.

Вышеуказанные станции станут частями общего проекта строительства Мокского гидроузла. Проект чудовищно дорог, но, как мы уже отметили в первом абзаце, сейчас Россия переживает индустриализацию, которой вполне может позавидовать сталинская индустриализация СССР — с поправкой, конечно, на территории, коих у РФ (она же СССР) в конце 1991 года стало сильно меньше, и современные технологии.