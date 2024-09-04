Другой у ВСУ уже нет.

Всего несколько лет назад такое невозможно было даже представить, но суровая реальность отношений России и Запада наглядно продемонстрирована в рамках специальной военной операции на Украине. Сначала Запад влез совершенно не в своё дело и ввёл против РФ тысячи незаконных нелегитимных односторонних рестрикций («санкций»). Затем, когда рестрикции не сработали, стал увеличивать уровень эскалации посредством поставок ВСУ своего оружия. Примерно к лету 2022 года Украина в ходе боевых действий уже растеряла львиную долю своих доставшихся ей в наследство от СССР/России образцов военной техники, и примерно тогда же и начались массовые и постоянно нарастающие поставки западного оружия.

Итого, к сегодняшнему дню уровень демилитаризации Европы достиг запредельного уровня (Европе уже пора думать о том, что если вдруг что, защищаться ей будет тяжело, если вообще возможно), а американские предприятия военно-промышленного комплекса даже близко не поспевают за масштабами потерь техники ВСУ на всех участках линии боевого соприкосновения.

Особенно красноречиво ситуация выглядит в зоне Курской авантюры ВСУ, где уже уничтожены сотни единиц техники, большая часть которой — западного производства. Хотя коллективный Запад постоянно заявляет, что его техника больше не его, а украинская, но сути дела это не меняет: если бы не поставки этой техники, то и вторжения в Курскую область бы не случилось.

Уровень демилитаризации Украины сейчас столь запределен, что за сегодняшний день на Курском направлении все потери военной техники — именно западного производства. За последние сутки ВСУ потеряли 3 самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, 1 гаубицу M777 производства США, 1 РСЗО HIMARS и 1 РСЗО M270 MLRS — обе производства США. Не забываем также о постоянном уничтожении РСЗО Vampire производства Чехии, а также различной бронетехники производства Германии, и приходим к выводу, что против России сейчас, по сути, руками украинцев в очередной раз сражается объединённый оскалившийся Запад. Что, конечно, полный беспредел, прекратиться который может, к великому сожалению, только восстановлением российского военного присутствия в центре Европы. А уж как это будет реализовано — должны размышлять политики и военное руководство.