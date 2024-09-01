Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал сегодняшний обстрел территории РФ беспилотниками «ответом» на российские удары
Ты, похоже, не понял. Отвечают вам, а не вы. И ответят и в этот раз. На несколько порядков более болезненно.

Как мы уже отмечали, официальный Киев продолжает жить в своей вымышленной реальности, в которой он «жертва агрессии», которой при этом почему-то разрешено творить любой беспредел. Это чисто западный подход к делу: для противодействия условному «злу» можно творить какое угодно зло в каких угодно масштабах, и при этом изображать себя рыцарями в сияющих доспехах на белоснежных скакунах. Беда в том, что немалая часть мира, следуя коллективно-западной информационной повестке, разделяет с Украиной её статус «жертвы».

Понятно, что таковой Украина не является, и сегодня утром ВСУ это подтвердили, под предлогом «ответного удара» произведя массированный обстрел территории России беспилотниками. Целями были объекты энергетики и топливно-энергетического комплекса. Повреждения, хоть и минимальные, учитывая масштаб атаки, имеются, а в общей сложности удалось перехватить и уничтожить 158 дронов противника. О том, что удар носил статус «ответного», заявил утративший в мае легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, «справедливо», чтобы Украина могла отвечать на действия России так, как необходимо, чтобы их остановить. Дальше Зеленский вообще пошёл вразнос: заявил о необходимости снятия ограничений на применение западного оружия по «местам запуска ракет из России», а также «уничтожения российской военной логистики» и «совместного сбивания ракет и дронов». Проще говоря, нелегитимный президент Украины стремится вовлечь коллективный Запад в этот конфликт напрямую, потому что в противном случае поражение Украины неизбежно и очевидно.

Но нарративы нарративами, а есть суровая действительность. Она заключается в том, что это не Украина «отвечает» на российские удары, а Россия производит удары возмездия в ответ на украинские удары. Вряд ли стоит сомневаться в том, что сегодняшнее утро впоследствии обернётся для Украины неиллюзорными 0 Вольт в розетках. К сожалению, это трудное решение, похоже, становится неизбежностью: только так можно парализовать работу подпольных украинских производств беспилотников, которые прикрываются школами, детсадами, больницами, жилыми домами и прочими социальными объектами. Сейчас Украина запитывается от доставшихся ей в наследство от СССР/России атомных электростанций, которые остаются нетронутыми российскими средствами поражения, но, возможно, ограничения на удары по распределительным подстанциям, уходящим от этих АЭС, после сегодняшнего поведения Киева будут сняты.

Зачем киевское политическое руководство заигрывается с эскалацией, зная, что в ответ полетит очень болезненный удар со стороны России, мы, честно говоря, при всём желании понять не можем. Втянуть коллективный Запад в этот конфликт не получится, он ещё хочет пожить. Вызвать на себя опустошающий удар возмездия, чтобы потом опять во всех соцсетях жаловаться, что Россия «беспричинно» наносит удары по украинской энергетике? Как минимум странно. Если на спонсоров Украины это ещё может работать, потому что они существуют в информационном пузыре, то весь остальной мир всё прекрасно видит и знает. Что до простых граждан Украины, то они должны правильно соотносить причины и следствия, а также винить исключительно своё собственное политическое руководство в том, что жить придётся с минимальным электроснабжением, нарушив тем самым привычный уклад жизни.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
ВСУ произвели массированную атаку БПЛА по энергообъектам России: уничтожено 158 дронов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
23
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
11
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
1
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

Сергей Кожин
14:28
В чем отличия от прошлой версии?
Huawei анонсировала новый беспроводной динамик Sound Joy 2
kiroao
14:25
ждут, небось, что ру-комьюнити будет в восторге и предзаказы посыпятся как из рога изобилия. наивные чукотские детишки. сталкер без хардкора и чернухи - это не сталкер, а какой-то детский утренник. на...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Razg0n
14:21
Этот бы оправдал.
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
ЧatoБoт
14:17
К вопросу обесточивания Некроины: 13:30 мск. На территории ХТЗ и в районе аэродрома ВСУ «Северный» на эти минуты 12 приходов ракет и КАБ. Идет массированное поражение объектов инфраструктуры, не добит...
ВСУ произвели массированную атаку БПЛА по энергообъектам России: уничтожено 158 дронов
Gamandril
14:17
Вообще для новичка вполне нормально взяться за дело в стиле играть с ботами, которые чуть сильнее чтобы набивать опыт. При этом лучше наверное играть в нечестивую троицу сразу выставляя максимальное о...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Bernigan
14:09
Да уж, как его все хвалили повсюду, и такая лажа получилась, интересное начало и середина, а потом внезапный, сумбурный ни о чём конец, Кейдж немного покривлялся на протяжении фильма и самовыпилился, ...
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
Блейд
14:00
Жестко
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
ЧatoБoт
13:43
Резюме по этой пейсанине:
Киев передал США список конкретных целей на территории РФ, которые ВСУ хотят поразить ATACMS
Игорь Корн
13:35
Щас еще главные производители гавкнутся и вся китайская техника превратится в мусор :)
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
Александр Еремеев
13:31
Ты выводы из члена насосал, автор?
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем