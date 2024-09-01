Ты, похоже, не понял. Отвечают вам, а не вы. И ответят и в этот раз. На несколько порядков более болезненно.

Как мы уже отмечали, официальный Киев продолжает жить в своей вымышленной реальности, в которой он «жертва агрессии», которой при этом почему-то разрешено творить любой беспредел. Это чисто западный подход к делу: для противодействия условному «злу» можно творить какое угодно зло в каких угодно масштабах, и при этом изображать себя рыцарями в сияющих доспехах на белоснежных скакунах. Беда в том, что немалая часть мира, следуя коллективно-западной информационной повестке, разделяет с Украиной её статус «жертвы».

Понятно, что таковой Украина не является, и сегодня утром ВСУ это подтвердили, под предлогом «ответного удара» произведя массированный обстрел территории России беспилотниками. Целями были объекты энергетики и топливно-энергетического комплекса. Повреждения, хоть и минимальные, учитывая масштаб атаки, имеются, а в общей сложности удалось перехватить и уничтожить 158 дронов противника. О том, что удар носил статус «ответного», заявил утративший в мае легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, «справедливо», чтобы Украина могла отвечать на действия России так, как необходимо, чтобы их остановить. Дальше Зеленский вообще пошёл вразнос: заявил о необходимости снятия ограничений на применение западного оружия по «местам запуска ракет из России», а также «уничтожения российской военной логистики» и «совместного сбивания ракет и дронов». Проще говоря, нелегитимный президент Украины стремится вовлечь коллективный Запад в этот конфликт напрямую, потому что в противном случае поражение Украины неизбежно и очевидно.

Но нарративы нарративами, а есть суровая действительность. Она заключается в том, что это не Украина «отвечает» на российские удары, а Россия производит удары возмездия в ответ на украинские удары. Вряд ли стоит сомневаться в том, что сегодняшнее утро впоследствии обернётся для Украины неиллюзорными 0 Вольт в розетках. К сожалению, это трудное решение, похоже, становится неизбежностью: только так можно парализовать работу подпольных украинских производств беспилотников, которые прикрываются школами, детсадами, больницами, жилыми домами и прочими социальными объектами. Сейчас Украина запитывается от доставшихся ей в наследство от СССР/России атомных электростанций, которые остаются нетронутыми российскими средствами поражения, но, возможно, ограничения на удары по распределительным подстанциям, уходящим от этих АЭС, после сегодняшнего поведения Киева будут сняты.

Зачем киевское политическое руководство заигрывается с эскалацией, зная, что в ответ полетит очень болезненный удар со стороны России, мы, честно говоря, при всём желании понять не можем. Втянуть коллективный Запад в этот конфликт не получится, он ещё хочет пожить. Вызвать на себя опустошающий удар возмездия, чтобы потом опять во всех соцсетях жаловаться, что Россия «беспричинно» наносит удары по украинской энергетике? Как минимум странно. Если на спонсоров Украины это ещё может работать, потому что они существуют в информационном пузыре, то весь остальной мир всё прекрасно видит и знает. Что до простых граждан Украины, то они должны правильно соотносить причины и следствия, а также винить исключительно своё собственное политическое руководство в том, что жить придётся с минимальным электроснабжением, нарушив тем самым привычный уклад жизни.