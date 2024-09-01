Вопрос с полным и безоговорочным обесточиванием Украины давным-давно перезрел. После сегодняшнего никаких вопросов и быть не должно.

Не имея ни возможности, ни воли понять, что российские удары по энергосистеме Украины — это удары возмездия в назидание за террористическое по своей сути и по международному праву поведение Киева, украинское политическое руководство, которое собственными руками навлекло на Украину всё то, что с ней сейчас происходит, зачем-то опять выставляет себя «жертвой», которая будет «мстить».

Мы сейчас не будем говорить о том, что поведение Украины приводит к замкнутому циклу возмездия со стороны РФ и «мести» со стороны Украины, и в процессе этого «обмена» у второй совершенно неиллюзорно больше не останется электрогенерации, а просто отметим, что сегодня ночью ВСУ произвели массированную, возможно, самую крупную атаку беспилотниками, целями которых были энергообъекты в западных и юго-западных регионах России.

Согласно сведениям Минобороны РФ, в ходе удара были уничтожены 158 беспилотников самолётного типа. Сильнее всего досталось Курской области, где перехватили 46 БПЛА. Также 34 БПЛА перехватили 34 дрона, над Воронежской — 28, 14 беспилотников сбиты над Белгородской областью, 8 — над Рязанской. 7 дронов перехвачены над Московской областью и 2 — над Москвой, 5 над территорией Калужской области, 4 над Липецкой областью, 3 над Тульской областью, по 2 над Тамбовской и Смоленской областями, а также по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

В результате атаки есть повреждения объектов инфраструктуры России. В частности, несколько дронов угодили в распределительный узел Конаковской ГРЭС в Тверской области. Также обломки сбитого дрона, направлявшегося в Московский НПЗ, вызвали пожар на территории завода. К этому моменту пожар локализован на крайне небольшой площади.

Хотя ущерб относительно силы обстрела минимален, можно даже сказать, он отсутствует, но важно понимать, что такая атака не последняя, кроме того, она может быть усилена. Как мы уже отмечали много раз, у Украины имеются возможности производить беспилотные летательные аппараты. Эти производства располагаются в подвалах больниц, университетов, школ и тому подобных гражданских постройках, тем самым прикрываясь ими. В такой ситуации, если ВС РФ не желают нарушать международное право, единственный рабочий вариант с пресечением массового производства таких дронов — это полное обесточивание Украины. Да, шаг серьёзный, который приведёт к большим страданиям мирного населения Украины, но вынужденный и необходимый. Тем более что поводов для этого ВСУ дают предостаточно, а сегодня, похоже, дали столь серьёзный повод, что уже даже и размышлять-то не о чем: пора действовать. Без электричества государство сопротивляться не может, а на резервных генераторах много дронов не пособираешь: во-первых, это будет чудовищно дорого, а во-вторых, приведёт к дефициту топлива.