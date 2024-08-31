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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Белый кречет» готовится к старту: подписан контракт на серийные поставки поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Речь идёт о 41 составе, которые должны быть отданы заказчику до 2030 года.

В России дан старт серийному производству высокоскоростных поездов для будущей магистрали Москва – Санкт-Петербург. Трёхстороннее соглашение о поставке 41 состава заключили лизинговая компания ГТЛК, концессионер проекта «ВСМ Две столицы» и производитель «Уральские локомотивы». По условиям сделки, вся серия должна быть передана в лизинг сроком на 20 лет и поставлена заказчику до 2030 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Новый контракт позволит «Уральским локомотивам» развернуть полномасштабное производство высокоскоростного подвижного состава. В планах компании – строительство двух новых корпусов и испытательной станции, которые обеспечат выпуск до 300 вагонов в год.

Напомним, что разработка первого российского высокоскоростного поезда, получившего название «Белый кречет», ведётся с 2023 года. В апреле «Уральские локомотивы» подписали с РЖД контракт на 12 млрд рублей, предусматривающий создание, сертификацию и поставку двух пилотных образцов до конца марта 2028 года.

«Белый кречет» разрабатывается с прицелом на максимальную локализацию производства. По словам главы РЖД Олега Белозёрова, все системы и компоненты поезда будут производиться российскими компаниями. К настоящему моменту в проекте задействовано уже более 100 отечественных предприятий, включая НИИ, научные центры, конструкторские бюро и заводы.

В настоящее время дизайн-макет «Белого кречета» представлен на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» в Москве. Посетители могут не только увидеть внешний облик будущего поезда, но и побывать внутри макета головного вагона.

Как отметил Олег Белозёров, разработка поезда идёт в строгом соответствии с графиком. Утверждение конструкторской документации и начало производства первого образца запланированы на I квартал 2026 года. При этом РЖД готовы вносить коррективы в проект с учётом пожеланий пассажиров, высказанных после знакомства с макетом.

Высокоскоростное движение – это не просто новый этап в развитии транспорта, а настоящий прорыв в будущее. Именно поэтому реализация такого масштабного проекта требует объединения усилий многих игроков, заинтересованных в достижении общего результата, — подчеркнул глава РЖД.

#сделано в рф #ржд #поезда #белый кречет
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