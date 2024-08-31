Любой обстрел мирного города оружием неизбирательного действия — теракт по определению. Точка. Возмездие быть обязано.

Всякий раз, когда производится удар со стороны ВСУ по территории России, не являющейся зоной проведения специальной военной операции, в РФ это совершенно справедливо и в соответствии с международным правом классифицируют как террористический акт. Чтобы сомнений в том, что ВСУ занимаются именно террором, совсем не было, достаточно упомянуть тот факт, что обстрелы проводятся из реактивных систем залпового огня, то есть, оружием площадного, неизбирательного действия.

Проще говоря, «лупят» наугад: куда попадёт, туда попадёт. Попадает, как вы понимаете, в гражданские постройки. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обстрел вёлся из РСЗО Vampire с кассетными боевыми частями. К сожалению, есть жертвы: пять человек погибли, ранены 37 человек, включая 6 детей. Из них семь взрослых и три ребёнка — в тяжёлом состоянии, а, значит, число жертв ещё может возрасти.

Что до материального ущерба, то в двух многоквартирных домах выбиты стёкла и повреждена кровля, осколками повреждены 9 автомобилей. В посёлке Дубовое повреждены 13 автомобилей и загорелись два дома, гараж и легковой автомобиль, повреждены крыши частных домов и выбиты стёкла в пяти из них.

Как уже отмечалось неоднократно, это и есть тактика ВСУ, которой их обучили западные спонсоры и кураторы. Для сравнения: при массированном, беспрецедентном по своему масштабу, комбинированном ракетно-беспилотном ударе ВС РФ по чувствительным целям на Украине во всех регионах страны 26 августа погибли несколько человек, и то — оказавшихся случайно в месте удара, и гибели которых никто не хотел.

В очередной раз, конечно же, коллективный Запад ничего не увидит, выводов не сделает, и начнёт «заливать» про то, что Украине нужно разрешить наносить удары вглубь России для «обеспечения безопасности». Что до РСЗО Vampire, то их в огромных количествах Украине поставила Чехия. По-хорошему, Чехия за это должна будет ответить перед Россией как перед победительницей в конфликте: как минимум будет обязана вечно выплачивать ежемесячную компенсацию гражданам России, которые потеряли имущество и близких от осуществлённых ВСУ из РСЗО Vampire ударов. Убежать от ответственности не получится.

Что до Украины, то, как уже много раз говорилось, полностью обесточенное государство не может оказывать военное сопротивление, потому что у него на это не будет денег и иных возможностей. Судя по поведению официального Киева, ВКС России ещё есть, над чем работать.