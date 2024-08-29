Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генштаб ВСУ признал потерю первого F-16
Лётчик якобы отражал ракетный обстрел ВС РФ, но что-то пошло не так.

Когда страны коллективного Запада пересекали очередную нарисованную самими собой самим себе красную линию (РФ никогда не говорила, что поставки оружия Киеву — это красная линия) и предоставили Украине истребители F-16, в качестве одной из основных задач, которая была поставлена перед данными самолётами и их пилотами, была работа по перехвату российских крылатых ракет и беспилотников.

Что ж, если ВСУ продолжат разменивать F-16 на ракеты, то в Генштабе ВС РФ этому только поаплодируют, тем более что первый переданный Киеву F-16 уже был потерян именно при таких обстоятельствах. Сначала информация об этом начала появляться в оппозиционных украинских «пабликах» в социальных сетях, затем её сегодня выдал The Wall Street Journal, и вот, теперь Генштаб ВСУ понял, что дальше скрывать правду уже нет смысла.

Да, F-16 был потерян в этот понедельник, 26 августа, во время массированного ракетного обстрела российской армией чувствительных целей на Украине. Согласно официальной информации от ГШ ВСУ, самолёт потерпел крушение, а лётчик не смог спастись во время выполнения боевой задачи по отражению российского удара. Удалось ли F-16 хотя бы что-то сделать перед крушением, досконально неизвестно: по непроверенным сведениям, утерянный борт перед крушением перехватил три российские крылатые ракеты.

Даже если эта информация окажется правдой, то такой «размен» в любом случае невыгодный для Украины. Потерять самолёт и, самое главное, пилота, чтобы перехватить всего три ракеты — здесь комментарии излишни. Доверять сведениям ГШ ВСУ следует с максимальной осторожностью: с куда большей вероятностью F-16 был уничтожен либо российской авиацией, либо российской ПВО, либо вовсе был «накрыт» на одном из аэродромов, являвшихся одной из целей массированного ракетного обстрела Украины российскими войсками.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
1
Показать комментарии (1)
«Бюджет будет болезненным»: премьер Британии заявил о тяжёлой ситуации в экономике государства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
64
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
40
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
40
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
34
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
20:58
Это когда было? Пиши что нить новое, давно ржачных тем не было
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Александр Сечков
20:52
Родственникам 15 мультов переведите)))
Генштаб ВСУ признал потерю первого F-16
NuclearMissionJam
20:52
Он игры сильно зависит. Меня тоже в батле и кс мочат все время. Но в других шутанах я всегда на первых местах. Геймдизаин таких игр оч разный.
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
ЧatoБoт
20:45
Банкой с огiрками, не иначе. "...И что, теперь премию украинскому расчёту ПВО перечислять? Вот смеху будет. Они так все Ф16 собьют, им не привыкать..."(цэ)
WSJ: Украина потеряла первый истребитель F-16
VRoman
20:43
Что-то в последние годы пошла мода на выпуск полусырой продукции и последующего вылизывания програмным методом... Сегодня это уже касается очень многих компаний. Вообще как это можно было не заметить ...
AMD может решить проблему Ryzen 9000 с повышенной задержкой между CCD в ближайших обновлениях BIOS
VirussX
20:39
Полушарий говорит, что ему доложили, что его их же 🐖🐷 ПеПеО сбило, причём на земле. 🤣🤣🤣
WSJ: Украина потеряла первый истребитель F-16
VirussX
20:31
Свынявый а где ты это враньё взял? Уж не в запрещённых экстримистких ли в РФ помойках? Тогда жди посадки на бутылку, за свой понос. Чмошник картинку как факты пытаешься тут впарить, ты конченая какая ...
В Брюсселе обвинили Венгрию в невозможности передать Украине оружие на €6 млрд из фонда мира
PanzerK
20:29
Ну каждый кто не критично посмотрел критикуемое мною видео - отчасти отупел... Я лично против отупения масс, хотя возможно не все считаю это вредным лично для себя, кому-то и вовсе оно только на поль...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
ЧatoБoт
20:25
Трусикер, да ты просто: https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Стельмаховка в ЛНР
PanzerK
20:24
"Маленький" блогер в нормальной жизни - профессиональный журналист, видимо даже с образованием, коли он по его же словам работает в местной газете, так что про не умение находить информацию и её анали...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем