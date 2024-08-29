Лётчик якобы отражал ракетный обстрел ВС РФ, но что-то пошло не так.

Когда страны коллективного Запада пересекали очередную нарисованную самими собой самим себе красную линию (РФ никогда не говорила, что поставки оружия Киеву — это красная линия) и предоставили Украине истребители F-16, в качестве одной из основных задач, которая была поставлена перед данными самолётами и их пилотами, была работа по перехвату российских крылатых ракет и беспилотников.

Что ж, если ВСУ продолжат разменивать F-16 на ракеты, то в Генштабе ВС РФ этому только поаплодируют, тем более что первый переданный Киеву F-16 уже был потерян именно при таких обстоятельствах. Сначала информация об этом начала появляться в оппозиционных украинских «пабликах» в социальных сетях, затем её сегодня выдал The Wall Street Journal, и вот, теперь Генштаб ВСУ понял, что дальше скрывать правду уже нет смысла.

Да, F-16 был потерян в этот понедельник, 26 августа, во время массированного ракетного обстрела российской армией чувствительных целей на Украине. Согласно официальной информации от ГШ ВСУ, самолёт потерпел крушение, а лётчик не смог спастись во время выполнения боевой задачи по отражению российского удара. Удалось ли F-16 хотя бы что-то сделать перед крушением, досконально неизвестно: по непроверенным сведениям, утерянный борт перед крушением перехватил три российские крылатые ракеты.

Даже если эта информация окажется правдой, то такой «размен» в любом случае невыгодный для Украины. Потерять самолёт и, самое главное, пилота, чтобы перехватить всего три ракеты — здесь комментарии излишни. Доверять сведениям ГШ ВСУ следует с максимальной осторожностью: с куда большей вероятностью F-16 был уничтожен либо российской авиацией, либо российской ПВО, либо вовсе был «накрыт» на одном из аэродромов, являвшихся одной из целей массированного ракетного обстрела Украины российскими войсками.