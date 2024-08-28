Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве на МЦК запустили первый пассажирский поезд с автоматическим управлением
Будущее давно рядом.

Если какой-то вид транспорта и можно сделать автопилотным на текущем уровне развития технологий и общества, то это поезда на железных дорогах, не пересекающих никакие другие пути движения транспортных средств. Машинисты московского метро, работающие на современных поездах, уже давно говорят, что их, в принципе, уже сейчас легко заменяет система автоматического управления поездом, причём делает это так гладко и бесшовно, что пассажиры при всём желании не заметят изменений в движении и его стиле.

Очевидно, точно также можно оснастить «автопилотом» и курсирующие в столичном регионе электропоезда. Так, сегодня ОАО «РЖД» сообщило о том, что на Московском центральном кольце (МЦК) был запущен первый оснащённый «автопилотом» третьего уровня электропоезд «Ласточка».

На данном этапе, понятное дело, машинист в кабине поезда всё равно присутствует — для обеспечения безопасности и для спокойствия пассажиров — однако уровень автоматизации позволяет поезду самостоятельно разгоняться и останавливаться с высокой точностью. Машинист пока контролирует ситуацию и вручную открывает и закрывает двери поезда.

В 2026 году РЖД намереваются выпустить полностью автономный поезд с системой автопилота четвёртого уровня. Безусловно, в перспективе профессия машиниста поезда исчезнет ввиду автоматизации. Исчезновение профессии водителя же пока не просматривается даже на горизонте. Слишком это сложно и чрезмерно много факторов необходимо учитывать. Да и цена ошибки несопоставимо выше, чем на электропоезде, который не пересекает другие пути движения.

#россия #искусственный интеллект #экономика #промышленность #автоматизация #роботизация #электропоезда #вагоностроение #«ласточка»
+
Написать комментарий (0)
В России построят новое судно для «заправки» атомных ледоколов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
3
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
12
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
22
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
40
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
2
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
29
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
19:09
Разница была заметна даже при переходе с ам2 х2 3800+ на е4500. Плюс корка гналась на +1000 на коленке и около-боксовом кулере, амд мах на +100-200, и без особого профита.
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
gyn75
19:00
клинг не работает, висит на 99% готовности видео
ИИ-генераторы видео Gen-3, Kling и Luma получили новые функции
FelsheR-BANz
19:00
Лучше старший. Но любым квадом или зеоном х4 будет на порядок лучше.
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
Дмитрий Малинин
18:58
Значит перейдём на другие площадки-вон люди на Авито компании создали и продают по чекам и с гарантией товар намного дешевле чем в Ситилинке! Я Oneplus 12 на 512Гб взял за 68 с гарантией-сколько он бу...
Ноутбуки и другая электроника в России может подорожать на 5-10% из-за проблем с оплатами в банках ОАЭ
Такой то
18:54
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
Antithesis
18:52
Санкции же на пользу, зачем их снимать
В Турции считают, что снятие санкций с России будет условием мирного урегулирования по Украине
FelsheR-BANz
18:50
Других тут не держат. Местное отделение ципсо.
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
Antithesis
18:49
А по всему миру тоже санкции наложены как и на рф?
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
denacifikator
18:47
можно уже не замарачиваться,украины всё равно больше нет-добивка её щас идёт вовсю.
В Турции считают, что снятие санкций с России будет условием мирного урегулирования по Украине
ЧatoБoт
18:46
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем