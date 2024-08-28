Будущее давно рядом.

Если какой-то вид транспорта и можно сделать автопилотным на текущем уровне развития технологий и общества, то это поезда на железных дорогах, не пересекающих никакие другие пути движения транспортных средств. Машинисты московского метро, работающие на современных поездах, уже давно говорят, что их, в принципе, уже сейчас легко заменяет система автоматического управления поездом, причём делает это так гладко и бесшовно, что пассажиры при всём желании не заметят изменений в движении и его стиле.

Очевидно, точно также можно оснастить «автопилотом» и курсирующие в столичном регионе электропоезда. Так, сегодня ОАО «РЖД» сообщило о том, что на Московском центральном кольце (МЦК) был запущен первый оснащённый «автопилотом» третьего уровня электропоезд «Ласточка».

На данном этапе, понятное дело, машинист в кабине поезда всё равно присутствует — для обеспечения безопасности и для спокойствия пассажиров — однако уровень автоматизации позволяет поезду самостоятельно разгоняться и останавливаться с высокой точностью. Машинист пока контролирует ситуацию и вручную открывает и закрывает двери поезда.

В 2026 году РЖД намереваются выпустить полностью автономный поезд с системой автопилота четвёртого уровня. Безусловно, в перспективе профессия машиниста поезда исчезнет ввиду автоматизации. Исчезновение профессии водителя же пока не просматривается даже на горизонте. Слишком это сложно и чрезмерно много факторов необходимо учитывать. Да и цена ошибки несопоставимо выше, чем на электропоезде, который не пересекает другие пути движения.