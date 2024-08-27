Не во всех регионах есть ему альтернатива, увы.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила срок действия лицензий на аналоговое вещание для региональных телекомпаний до 31 декабря 2026 года. Это решение, о котором стало известно на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), даст региональным вещателям два года на адаптацию к новым условиям. За это время отраслевой регулятор планирует разработать новый частотный план и начать работы по переводу систем вещания из верхнего диапазона в нижний.

По словам директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры России Екатерины Лариной, действующие разрешения продлены на два года в тех регионах, где продолжает осуществляться аналоговое вещание. Это позволит обеспечить непрерывность вещания для жителей этих регионов.

Президент НАТ Алексей Малинин подчеркнул, что разработка и внедрение нового частотного плана — сложный и длительный процесс. Он поддержал решение ГКРЧ, отметив, что в данный момент нет смысла торопиться с отключением аналогового вещания.

Генеральный директор НАТ Александр Широких отметил, что продление лицензий направлено, в первую очередь, на поддержку региональных телекомпаний, для которых аналоговое вещание часто остаётся единственным способом доставить сигнал зрителям. В отдалённых регионах, таких как Якутия или Красноярский край, кабельное вещание развито слабо, а спутниковое телевидение доступно не всем.

Многие региональные телеканалы подтверждают, что отключение аналогового вещания привело бы к потере значительной части аудитории. Жители небольших населённых пунктов привыкли к аналоговому телевидению и не всегда имеют возможность перейти на другие платформы.

Таким образом, решение ГКРЧ о продлении срока действия лицензий на аналоговое вещание — это временная мера, направленная на поддержку региональных телекомпаний и обеспечение доступности телевидения для всех жителей России. В долгосрочной перспективе страна неизбежно перейдёт на цифровое вещание, но этот переход должен быть плавным и учитывать интересы всех сторон.