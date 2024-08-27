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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Аналоговое телевидение в России получило отсрочку до 2026 года
Не во всех регионах есть ему альтернатива, увы.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила срок действия лицензий на аналоговое вещание для региональных телекомпаний до 31 декабря 2026 года. Это решение, о котором стало известно на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), даст региональным вещателям два года на адаптацию к новым условиям. За это время отраслевой регулятор планирует разработать новый частотный план и начать работы по переводу систем вещания из верхнего диапазона в нижний.

По словам директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры России Екатерины Лариной, действующие разрешения продлены на два года в тех регионах, где продолжает осуществляться аналоговое вещание. Это позволит обеспечить непрерывность вещания для жителей этих регионов.

Президент НАТ Алексей Малинин подчеркнул, что разработка и внедрение нового частотного плана — сложный и длительный процесс. Он поддержал решение ГКРЧ, отметив, что в данный момент нет смысла торопиться с отключением аналогового вещания.

Генеральный директор НАТ Александр Широких отметил, что продление лицензий направлено, в первую очередь, на поддержку региональных телекомпаний, для которых аналоговое вещание часто остаётся единственным способом доставить сигнал зрителям. В отдалённых регионах, таких как Якутия или Красноярский край, кабельное вещание развито слабо, а спутниковое телевидение доступно не всем.

Многие региональные телеканалы подтверждают, что отключение аналогового вещания привело бы к потере значительной части аудитории. Жители небольших населённых пунктов привыкли к аналоговому телевидению и не всегда имеют возможность перейти на другие платформы.

Таким образом, решение ГКРЧ о продлении срока действия лицензий на аналоговое вещание — это временная мера, направленная на поддержку региональных телекомпаний и обеспечение доступности телевидения для всех жителей России. В долгосрочной перспективе страна неизбежно перейдёт на цифровое вещание, но этот переход должен быть плавным и учитывать интересы всех сторон.

#сделано в рф #аналоговое вещание
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