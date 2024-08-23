Не помешает для мониторинга техпроцессов в реакторном отсеке.

Поскольку традиционные морские транспортные маршруты весьма уязвимы в плане пиратства и терроризма, поскольку проходят мимо огромного количества крайне неблагополучных государств и территорий, контролируемых внесистемными акторами, то Северный морской путь становится весьма привлекательным не только в плане безопасности и, как следствие, снижении стоимости страхования, но и в плане уменьшения времени нахождения судна в пути и, как следствие, снижения связанных с этим издержек.

Казалось бы, сплошные преимущества. Но есть одно «но»: Северный морской путь является судоходным только при сопровождении ледоколами. В идеале — мощными атомными ледоколами, которые в мире строит и эксплуатирует только Россия. Пока что атомный ледокольный флот в России крайне незначителен относительно протяжённости российской границы, по которой проходит Северный морской путь, но данное недоразумение помаленьку исправляется. В частности, существует целый проект атомных ледоколов «Лидер», и головное судно данного проекта — «Россия» — уже без малого четыре года находится в активном строительстве.

И при строительстве данного ледокола будут задействованы многие ранее не применявшиеся на ледоколах технологии. В частности, сегодня НИИ телевидения сообщило о том, что реакторный отсек «России» будет оснащён радиационно-стойкой системой видеонаблюдения. Наличие данной системы позволит удалённо мониторить технологические процессы в реакторном отсеке, не подвергая персонал излишнему влиянию неизбежно вырывающегося наружу ионизирующего излучения.

Возвращаясь к теме Северного морского пути, следует помнить, что идея его использования для навигации судов уходит практически в дебри истории. Реализовать план в своё время не удалось по причине того, что азиатский регион, за исключением Японии, совершенно не был развит, и товарооборот между Европой и Азией был совершенно незначителен. Сегодня же ситуация радикально иная, поэтому и потребность в новой, безопасной, быстрой и удобной транспортной артерии — колоссальна. А Россия будет взимать плату за прохождение по Северному морскому пути и за проведение по нему торговых судов с помощью ледоколов. И в любом случае это будет выгоднее, быстрее и дешевле, чем тратить время и, как следствие, деньги, за прохождение существующих транспортных морских артерий.