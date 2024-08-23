Потому что на сегодняшний день их выпускается в год — единицами.

Несмотря на то, что Су-57 является самым современным российским истребителем, который испытывался и вводился в строй совершенно беспрецедентное количество лет, и, по идее, он должен стать ультимативной боевой «птичкой», для его массового производства по факту ничего толком не было готово, и на сегодняшний день данных самолётов в год собирается так мало, что можно пересчитать по пальцам одной руки.

Положение дел можно охарактеризовать только одним словом — беспредел. И его необходимо не просто решать, а делать это максимально быстро и с формулированием чётких выводов о том, почему всё обстоит именно так. По всей видимости, первые выводы уже были сделаны, и началось движение: пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о том, что на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина были введены в строй новые производственные мощности, которые позволят нарастить производство Су-57.

Речь идёт, в частности, о корпусе отработки топливной системы, а также о первой очереди строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования. В перспективе на заводе появится новый ангар для отработки систем и проведения наземных испытаний российского истребителя пятого поколения.

Как сообщало российское военное руководство, а также главы «Ростеха» и Минпромторга, Су-57 принимал и продолжает принимать участие в специальной военной операции. Однако официальных (да и неофициальных тоже) кадров его работы мы так до сих пор и не видели, поэтому не вполне понятно, на каких участках и для каких целей применяются данные истребители пятого поколения.