Объединённая компания «РусТехнологии Нижнекамск», принадлежащая китайским инвесторам, планирует построить крупный комбинат по обработке рулонной стали на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) под Ижевском.
Соответствующий проект соглашения о намерениях опубликован на сайте правительства Удмуртии. Амбициозный проект, предполагающий инвестиции в размере 8 млрд рублей, призван вдохнуть новую жизнь в промышленный сектор региона и создать до 500 рабочих мест.
Согласно проекту, предприятие будет состоять из трёх цехов, административного здания и вспомогательных помещений, занимая площадь в 52,2 тыс. кв. м. Инвестиции планируется освоить в течение трёх лет. Примечательно, что это не первый опыт китайских инвесторов в России. В 2015 году во Владимирской области было зарегистрировано ООО «Объединенная компания "РусТехнологии Муром"», совладельцем которой также являлся гражданин Китая Ма Дэмин. В 2023 году выручка этого предприятия, специализирующегося на выпуске рулонной оцинкованной стали, превысила 32 млрд рублей.
Информация о возможном строительстве металлообрабатывающего предприятия китайскими инвесторами на площадке будущей ОЭЗ в Ижевске появлялась и ранее, однако детали проекта не раскрывались. В июле 2024 года сообщалось, что Удмуртия уже выполнила план по минимальному объёму инвестиций от потенциальных резидентов ОЭЗ, который составлял 8 млрд рублей. Заявка на создание ОЭЗ должна была быть направлена в Минэкономразвития России до конца августа.
«РусТехнологии Нижнекамск», зарегистрированная в Татарстане в мае этого года, специализируется на обработке и нанесении покрытий на металлы. Её бенефициаром является гражданин Китая Ма Дэмин, а генеральным директором — гражданин Кыргызстана Улан Медербеков. Успешный опыт «РусТехнологии Муром» позволяет надеяться, что новый проект под Ижевском также окажется успешным и станет своеобразным «стальным мостом» между Россией и Китаем.
По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «РусТехнологии Нижнекамск» составляет 10 млн рублей. Руководит «РусТехнологии Муром» гражданин Китая Лай Сюэмэй. Очевидно, что китайские предприниматели видят перспективность инвестиций в российскую промышленность, а Удмуртия, в свою очередь, получает возможность для развития экономики и создания новых рабочих мест.