И создать тем самым до 500 рабочих мест.

Объединённая компания «РусТехнологии Нижнекамск», принадлежащая китайским инвесторам, планирует построить крупный комбинат по обработке рулонной стали на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) под Ижевском.

Соответствующий проект соглашения о намерениях опубликован на сайте правительства Удмуртии. Амбициозный проект, предполагающий инвестиции в размере 8 млрд рублей, призван вдохнуть новую жизнь в промышленный сектор региона и создать до 500 рабочих мест.

Согласно проекту, предприятие будет состоять из трёх цехов, административного здания и вспомогательных помещений, занимая площадь в 52,2 тыс. кв. м. Инвестиции планируется освоить в течение трёх лет. Примечательно, что это не первый опыт китайских инвесторов в России. В 2015 году во Владимирской области было зарегистрировано ООО «Объединенная компания "РусТехнологии Муром"», совладельцем которой также являлся гражданин Китая Ма Дэмин. В 2023 году выручка этого предприятия, специализирующегося на выпуске рулонной оцинкованной стали, превысила 32 млрд рублей.

Информация о возможном строительстве металлообрабатывающего предприятия китайскими инвесторами на площадке будущей ОЭЗ в Ижевске появлялась и ранее, однако детали проекта не раскрывались. В июле 2024 года сообщалось, что Удмуртия уже выполнила план по минимальному объёму инвестиций от потенциальных резидентов ОЭЗ, который составлял 8 млрд рублей. Заявка на создание ОЭЗ должна была быть направлена в Минэкономразвития России до конца августа.

«РусТехнологии Нижнекамск», зарегистрированная в Татарстане в мае этого года, специализируется на обработке и нанесении покрытий на металлы. Её бенефициаром является гражданин Китая Ма Дэмин, а генеральным директором — гражданин Кыргызстана Улан Медербеков. Успешный опыт «РусТехнологии Муром» позволяет надеяться, что новый проект под Ижевском также окажется успешным и станет своеобразным «стальным мостом» между Россией и Китаем.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «РусТехнологии Нижнекамск» составляет 10 млн рублей. Руководит «РусТехнологии Муром» гражданин Китая Лай Сюэмэй. Очевидно, что китайские предприниматели видят перспективность инвестиций в российскую промышленность, а Удмуртия, в свою очередь, получает возможность для развития экономики и создания новых рабочих мест.