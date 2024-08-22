Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В результате ракетного удара ВСУ по порту «Кавказ» повреждён паром с десятками цистерн с топливом
Украина не просто призывает, она умоляет о нанесении массированных ударов возмездия по всем чувствительным целям.

Пока российская стратегическая авиация выполняет тренировочные/подготовительные полёты перед нанесением ударов возмездия по объектам на Украине, та, в свою очередь, наносит удары при первой же возможности и при постоянном контроле со стороны коллективного Запада. Так, сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае в районе Керченской переправы и попали по железнодорожному парому, перевозившему, по имеющимся сведениям, тридцать соответствующих цистерн с топливом.

Показания до сих пор разнятся: одни сообщают, что паром затонул в результате полученных повреждений, другие, что пожар продолжается. В любом случае, повреждения значительные, ведь речь идёт о пароме, о цистернах, о самом топливе, а также явно о загрязнении окружающей среды. Какой ракетой был нанесён удар, пока выясняется. Известно, что за считанные часы до удара в воздушных пространствах стран НАТО курсировали самолёты и дроны-разведчики.

Отметим, что последние несколько недель Украина не просто выпрашивает, а уже, по сути, вымаливает у России массированные ракетные удары возмездия по всем чувствительным целям, включая остатки энергосистемы и распределительные подстанции. Судя по действиям российской стратегической авиации, что-то грандиозное и впрямь готовится, но когда это будет осуществлено, неизвестно.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Президент Чехии назвал иллюзией план «справедливого мира» по Украине
МИД Ирана: нормализация отношений с Западом возможна, но в случае снятия санкций
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
89
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
20
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
42

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
20:49
у Интел с 12 поколения может изогнуться сокет, а 13 и 14 поколения хх600 и выше вообще глючные и могут сгореть
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
АЕV
20:43
То же что и делают сейчас а именно грибут бабосики в РФ лопатой))). У того же Медведева сын в США проживает и ведёт там бизнес и ничего.
Медведев исключил какие бы то ни было переговоры по Украине «до полного разгрома» ВСУ
charly666
20:43
YouTube канали знаменитого футболиста Кто его канали? доканали ли или нет?
YouTube канали знаменитого футболиста Криштиану Роналду, UR Cristiano, установил новый рекорд
lord lion
20:42
Твой высер тоже
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
valderm
20:35
попробуй на этом сарае в KS2 поиграть - будешь плестись всегда на последнем месте... кто не понял, попробуйте в киберспортивных турнирах
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
Александр Белашов
20:35
Консоль должна генерировать прибыль. А этого не происходит почему в отчётах сони опережают бокс всего на 10%. Нет того двух кратного превосходства.
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Павел Лазарев
20:30
Проблема это включенный ВПН, отключаете и телега работает
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе сервисов Telegram, Steam и других
AleksK
20:28
И? Значит вот так она работает на винде.
Как разогнать Linux одним файлом
Александр Сечков
20:26
Рекомендовать АМД может только безумный фанатик. Компания абсолютно себя дискредитировала. Ну это же ересь, что ни будь нового придумал бы))) Наконец то обе компании предлагают конкурентные решения, э...
ТОП-3 процессора стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Владислав Ефимов
20:23
О, коллега, тоже 8400, 6 гигов оперативы и гт610, правда поставил туда 10ку ltsc.. не ахти что, но старые игры вполне себе тянет. Собрал в деревню сыну поиграть, пока стоит, ждёт своего часа :))
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем