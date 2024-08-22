Украина не просто призывает, она умоляет о нанесении массированных ударов возмездия по всем чувствительным целям.

Пока российская стратегическая авиация выполняет тренировочные/подготовительные полёты перед нанесением ударов возмездия по объектам на Украине, та, в свою очередь, наносит удары при первой же возможности и при постоянном контроле со стороны коллективного Запада. Так, сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по порту «Кавказ» в Краснодарском крае в районе Керченской переправы и попали по железнодорожному парому, перевозившему, по имеющимся сведениям, тридцать соответствующих цистерн с топливом.

Показания до сих пор разнятся: одни сообщают, что паром затонул в результате полученных повреждений, другие, что пожар продолжается. В любом случае, повреждения значительные, ведь речь идёт о пароме, о цистернах, о самом топливе, а также явно о загрязнении окружающей среды. Какой ракетой был нанесён удар, пока выясняется. Известно, что за считанные часы до удара в воздушных пространствах стран НАТО курсировали самолёты и дроны-разведчики.

Отметим, что последние несколько недель Украина не просто выпрашивает, а уже, по сути, вымаливает у России массированные ракетные удары возмездия по всем чувствительным целям, включая остатки энергосистемы и распределительные подстанции. Судя по действиям российской стратегической авиации, что-то грандиозное и впрямь готовится, но когда это будет осуществлено, неизвестно.