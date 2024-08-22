Мы не понимаем, почему президент Чехии начал прозревать, но тенденция похвальная.

Что в представлении киевского бесконечно оторванного от реальности руководства, подначиваемого коллективным Западом, является справедливым миром для Украины? Целый ряд объективно нереализуемых тезисов: от ожидания репараций от России до возвращения границ 1991 года. Проще говоря, справедливость почему-то должна работать исключительно в одни ворота, и что для России такой расклад совершенно не является справедливым, никто по какой-то необъяснимой причине даже не рассматривает.

Но рассматривать придётся, потому что фантазии это одно, а объективная реальность — совсем другое. Похоже, разграничивать мир иллюзий от осязаемого мира начал президент Чехии Петр Павел.

По словам чешского президента, плана Зеленского по установлению «справедливого мира» добиться не удастся, и «реальность будет несколько иной». Павел добавил, что план Зеленского красивый, но это, «как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия».

Президент Чехии признал, что по окончании конфликта за Россией останется контроль за рядом территорий Украины. Собственно, данная ситуация очевидна, поскольку это для России «план минимум» по политико-дипломатическому разрешению данного кризиса. Киеву придётся признать изменение границ России и Украины, пойти на тотальную демилитаризацию, начать работать над денацификацией, а также объявить о неотчуждаемом нейтралитете — чтобы этот пункт конституции будущей новой Украины был неотчуждаем в принципе. В противном случае должно оставаться право на ввод войск стран-гарантов украинского нейтралитета с целью наведения порядка и исполнения международного договора.