Развлекаются ребята, балуются, не мешайте.

С логической точки зрения солнечные электростанции — это, безусловно, баловство, причём чем дальше от экватора, тем это баловство более бессмысленное по причине такого климатического явления, как зима и связанного с ней жёсткого сокращения светового дня, не говоря уже о таком не менее неприятном с точки зрения солнечной энергии погодном явлении, как облачность. Тем не менее, побаловаться администрации регионов в самых разных странах всё-таки любят, в том числе и в России.

Так, сегодня стало известно, что в Краснодарском крае, являющемся передовиком солнечной энергетики в России, будут построены ещё три такие электростанции.

Замысел у этой идеи частично разумный: обеспечить сглаживание пикового потребления в регионе, которое как раз выпадает на лето — по причине приезда туристов и повышения нагрузки на электросеть вследствие жары. Почему эту проблему хотят решать путём занимания огромных площадей, которые можно использовать с куда большей пользой, под размещение кремниевых панелей, внятное объяснение, понятное дело, вряд ли найдётся. Необходимо понимать, что в России не так уж много территорий с относительно тёплым климатом, и расходовать их таким образом как минимум расточительно. Если уж и заниматься солнечной энергетикой, то устанавливать такие панели на крыши зданий.