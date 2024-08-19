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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОСК и Бакинский судостроительный завод договорились о совместном производстве нефтяных танкеров
Суда будут транспортировать не только саму нефть как таковую, но и продукты её переработки.

Поскольку по душевной доброте советского политбюро огромное количество судостроительных верфей были построены в национальных республиках СССР, то после его распада Россия, имевшая исторические права на эти территории и всё, что на них размещено, осталась практически без собственной судостроительной отрасли. Сказать, что это полный беспредел и безобразие — это ничего не сказать, но и решение данной проблемы не может быть быстрым и простым: в судостроении очень большую роль играет климат и близость к путям снабжения заводов материалами.

И хотя современная Россия пытается максимально обезопасить себя в стратегически важных отраслях (а судостроение — это, безусловно, стратегически важная отрасль) от необходимости сотрудничать с другими государствами, в одночасье этот вопрос решить невозможно, поэтому сегодня в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан стало известно, что Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) совместно с Бакинским судостроительным заводом будут выпускать нефтяные танкеры класса «река-море» для перевозки как сырой нефти, так и продуктов её переработки на мировой рынок.

Здесь следует понимать, что при всей непопулярности среди населения практически всех слоёв и мировоззрений политики торговли энергоресурсами, на практике это самый высоколиквидный товар из существующих: энергия нужна всем, всегда и в огромных количествах; собственно, именно за счёт этого РФ смогла по щелчку пальцев перенаправить потоки энергоносителей и продолжать зарабатывать деньги. Чего не скажешь о странах коллективного Запада, которые отрезали себя от богатого российского (и в целом СНГ) рынка без возможности его замещения другими рынками.

#россия #политика #промышленность #азербайджан #судостроение
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