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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Твери за первое полугодие 2024 года выпустили без малого 500 ж/д вагонов различных типов
Преимущественно, понятное дело, эти вагоны пассажирские.

Развитие железнодорожного транспорта, учитывая российские расстояния между основными населёнными пунктами, это задача стратегической важности. Но проложить рельсы и шпалы — это лишь половина задачи; куда важнее произвести непосредственно локомотивы и вагоны, которые по этим рельсам будут колесить. Выпуском соответствующей продукции, в частности, занимается Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), гендиректор которого Артур Овелян сегодня поведал о том, что за первое полугодие текущего года было выпущено 492 вагона различных типов.

Всего предприятие за первую половину года выпустило 302 одноэтажных вагона, 71 двухэтажный, 8 составов пригородного поезда «Иволга 4.0», а также 31 специальный вагон. Всего за 2024 год Тверской вагоностроительный завод должен выпустить 1 319 вагонов. Грубо говоря, предприятие выпускает по 2 вагона в сутки, что, безусловно, является достойным результатом, но и оставляющим поле для дальнейшего роста.

В целом план ТВЗ из года в год стабильный: порядка 1 100—1 300 вагонов за 12 месяцев. Так, в 2023 году предприятие отгрузило 1 122 вагона, а в 2025 году планирует выпустить 1 289 вагонов.

Необходимо понимать, что не все эти вагоны и поезда идут на обеспечение потребностей новых линий. Значительная часть всё-таки производится по плану модернизации уже ранее построенных железнодорожных линий. В современных поездах имеются все удобства, как то: кондиционер, цифровые информационные табло, розетки для зарядки портативных устройств, а также высокий уровень шумоизоляции.

#россия #промышленность #импортозамещение #машиностроение #вагоностроение
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