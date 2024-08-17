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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
Чтобы потом не было вопросов и претензий. Все предупреждены. В последний раз такое предупреждение было за несколько дней до начала специальной военной операции.

Формулировка «военно-технический ответ» и «ответ военно-технического характера» кажется весьма расплывчатой, но Минобороны России и в целом российское политическое руководство ею просто так не бросаются. В предыдущий раз, когда Москва предупредила о военно-техническом ответе в случае продолжения освоения территории Украины Североатлантическим альянсом, началась специальная военная операция, уже уничтожившая по собственной глупости Киева будущее Украины и даже её надежды на хоть какое-то восстановление как государства (пусть и крайне короткоживущего в масштабах истории).

Теперь Москва предупреждает и Киев как исполнителя (чужой воли, но всё же исполнителя), и мир в целом (чтобы потом не было вопросов, претензий и недоумения) о незамедлительном жёстком военном и военно-техническом ответе в случае, если Украина реализует свои намерения по нанесению удара по Курской атомной электростанции.

Информация о том, что такие планы имеют место, начала поступать вчера поздним вечером, и сегодня в Минобороны их приняли к сведению и решили предупредить о том, что кое-кому пора прекращать играться с войной. И так уже доигрались по самые уши: до потери огромных территорий, а в перспективе, по всей видимости, и до потери государственности вообще.

В целом, логичнее было бы начинать действовать на упреждение, и обесточить Украину окончательно, полностью лишив её любого потенциала к сопротивлению. Но по какой-то политической причине (все средства и возможности для осуществления полного «блэкаута» на Украине имеются) эти решения либо не принимаются, либо забрасываются на полпути — как зимой 2022/2023-го и весной 2024-го.

#россия #украина #политика #боевые действия
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МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
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