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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Марпосадкабель» подключается к импортозамещению: производство кабелей выросло в 1,5 раза
А это также 30 новых рабочих мест, в том числе 19 высокопроизводительных.

В Чувашии, на площадке АО «Марпосадкабель» в городе Мариинский Посад, запущены новые производственные линии. Инвестиции в модернизацию, превысившие 126,4 млн рублей, позволили предприятию в полтора раза увеличить выпуск огнестойких и силовых кабелей и проводов — до 50 тыс. км в год.

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Этот проект — наглядный пример успешной реализации политики импортозамещения в действии, которую активно продвигает регион. «Мы видим конкретные результаты нашей работы, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — "Марпосадкабель" — лишь один из 42 инвестиционных проектов, которые получат поддержку на общую сумму около 24 млрд рублей».

Стоит отметить, что «Марпосадкабель» уделяет приоритетное внимание локализации производства. Все компоненты, используемые при изготовлении кабельной продукции, — российского происхождения, что обеспечивает 100% уровень локализации.

Финансовую поддержку проекту оказали как федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), предоставивший льготный займ в 90 млн рублей по программе «Производительность труда», так и региональный фонд — 10 млн рублей.

«Привлечённые средства и внедрение принципов бережливого производства позволят нам не только увеличить объемы выпуска на 50% и производительность труда на 35%, но и освоить производство новых видов продукции, расширить ассортимент», — рассказал генеральный директор АО «Марпосадкабель» Юрий Кочеихин.

Кабели, производимые на предприятии, незаменимы везде, где требования пожарной безопасности особенно жестки: на объектах атомной энергетики, нефтехимических предприятиях, морских судах, в метрополитенах. Кроме того, они широко востребованы в зданиях с массовым скоплением людей — от вокзалов и аэропортов до торговых центров и больниц. Не удивительно, что около 70% продукции закупают крупнейшие дистрибьюторы, среди клиентов которых — гиганты промышленности, такие как «Северсталь» и «Россети».

Также модернизация производства — это не только рост объёмов выпуска, но и новые рабочие места. «Марпосадкабель» планирует создать 30 новых рабочих мест, в том числе 19 высокопроизводительных.

#производство #сделано в рф
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