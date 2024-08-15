Понятно, что в этой работе также участвуют пехота, танковые войска, артиллерия, спецназ и другие, но, видимо, не все кадры их действий пока можно публиковать.

Операция по уничтожению вторгнувшихся в Курскую область подразделений вооружённых сил Украины продолжается. Понятно, чем это всё закончится, но точно также понятно, что процесс может затянуться, причём на сравнительно длительное время, если утратившее легитимность киевское военно-политическое руководство продолжит делать ставку на эту агрессию как на инструмент «давления» на Кремль (данная идея сама по себе полностью абсурдная, ведь уже привела и ещё приведёт ровно к обратному результату — от Украины потребуют отдать гораздо больше территорий, чем сейчас — но тут уж таково качество киевских и коллективно-западных планировщиков).

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Тем не менее, паника, разогнанная в первые дни от самозваных «военкоров» и военблогеров-всепропальщиков, до сих пор нуждается в купировании, и именно упор на это сейчас активно делает Минобороны России, каждый день публикуя огромное количество видеоматериалов по теме отражения агрессии в Курской области. К моменту написания данной заметки, в частности, были опубликованы кадры работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 и операторов дронов-камикадзе «Ланцет» по подразделениям ВСУ в Курском приграничье.

Напомним, что сейчас основными средствами поражения, применяемыми Су-34, являются планирующие авиационные бомбы разной массы. Именно эти бомбы «утюжат» резервы ВСУ в приграничье Курской области и в населённых пунктах Сумской области.