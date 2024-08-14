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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Полноценная замена легендарной Mazda 6 выйдет не только в Китае — лифтбек EZ-6 отправится покорять европейский рынок
Седаны там нынче не в моде, что поделать.

Осенью этого года европейский рынок встретит новый лифтбек Mazda EZ-6. Разработанный совместно с китайской компанией Changan и выпускаемый на заводе в Нанкине, он, тем не менее, не станет эксклюзивом для Поднебесной. Премьера Mazda EZ-6 состоялась в апреле на Пекинском автосалоне, а в июле стартовало её производство. EZ-6, по сути, призвана заменить Mazda 6 третьего поколения, покинувшую большинство мировых рынков.

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Изначально японская компания планировала выпустить Mazda 6 четвёртого поколения, но в 2022 году проект был свёрнут из-за экономических соображений и падающего спроса на седаны. Вместо оригинальной «шестёрки» появился «китайский» лифтбек Deepal, стилизованный под Mazda.

Внешне Mazda EZ-6 значительно отличается от Deepal SL03/L07, послуживших базой для новой модели. Японские дизайнеры заменили почти все наружные панели кузова и светотехнику. Интерьер также серьёзно переработан. В пресс-релизе Mazda отмечается, что к настройке ездовых качеств EZ-6 привлекались специалисты европейского подразделения компании.

Deepal – это дочерний бренд компании Changan, созданный в 2022 году при технологической поддержке Huawei. Бренд специализируется на производстве электромобилей и plug-in гибридов. Лифтбек, на базе которого создана Mazda EZ-6, в Китае известен под индексами SL03 и L07, причём Deepal L07 является усовершенствованной версией Deepal SL03.

Технические характеристики Mazda EZ-6 пока официально не объявлены. Однако весной эта модель появилась в электронной базе китайского Минпрома. Электрические версии оснащены электромотором мощностью 258 л.с., гибридные – 218 л.с. Мощность бензинового двигателя на гибридных версиях составляет 95 л.с. Габаритная длина Mazda EZ-6 – 4921 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1485 мм, колёсная база – 2895 мм.

В основе Deepal SL03/L07 лежит модульная платформа EPA1, разработанная прежде всего для электромобилей. Plug-in гибридные версии выполнены по последовательной схеме: 1,5-литровый бензиновый двигатель, установленный спереди, работает в режиме генератора, заряжая тяговую батарею. Все версии Deepal SL03/L07 приводятся в движение электромотором, расположенным на задней оси. Платформа EPA1 также позволяет выпускать полноприводные двухмоторные модели.

#автомобили #mazda #mazda 6 #mazda ex 6
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