Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» выразил поддержку Евросоюза во вторжении ВСУ в Курскую область
Что ещё ожидать от некомпетентного великовозрастного инфанта?

Некомпетентный и нелегитимный европейский наднациональный политический класс продолжает делать заявления, значимость которых то ли не понимает по причине своей некомпетентности, либо делает их намеренно. Как вы знаете, за то, что Евросоюз окрестил вторжением ВС РФ на территорию Украины, на Россию были наложены беспрецедентные незаконные односторонние рестрикции («санкции»). Теперь же, когда то же самое происходит наоборот — ВСУ вторгаются на общепризнанную территорию России, то никаких рестрикций на Украину «почему-то» не накладывается.

реклама

Ответ на вопрос «почему?» всем уже 2,5 года как известен — потому что маски с действующих функционеров коллективного Запада сброшены, и те, кто раньше притворялись, решили больше этого не делать. Поразительно то, что сейчас в Евросоюзе в порядке вещей напрямую заявлять о поддержке вторжения одного государства на территорию другого. Не важно, под каким предлогом это делается, кто тут «жертва», а кто «преступник», двойных стандартов в международном праве быть не должно.

Но у главы так называемой Евродипломатии Жозепа Борреля есть. По его словам, во время беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он обсудил последние события на линии боевого соприкосновения и в плане «контрнаступления» в Курской области. Да, вы всё правильно поняли: вооружённая агрессия на чужой (ещё раз: общепризнанной) территории — это в фантазиях Борреля не агрессия, а «контрнаступление».

Боррель добавил, что выразил Кулебе полную поддержку Евросоюза «в борьбе украинского народа». Российские действия он ожидаемо в рамках методички назвал «необоснованным вторжением» (и это сейчас, когда все поняли, что оно было не просто обоснованным, а чрезмерно затянувшимся по времени и должно было случиться гораздо раньше, а не в 2022 году), и теперь, продолжил Боррель, российская армия «вынуждена оттесниться на российскую территорию».

Как вы заметили, практически каждое слово Борреля является либо откровенной ложью, либо полуправдой, либо манипуляцией фактами. Никуда российская армия не вынуждена оттесниться: на Донбассе продвижение ВС РФ не просто идёт, а даже ускорилось, а Донбасс это тот участок линии боевого соприкосновения, на котором и решится финал специальной военной операции.

Что до европейских функционеров, то пока они не будут полностью сменены, ни о каком восстановлении российско-европейских отношений, а это нужно исключительно Европе, никак не России, и речи быть не может.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
После вооружённой агрессии ВСУ в Курской области Киев заслужил только капитуляцию — зампостпреда РФ при ООН
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
7
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
+
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
2

Сейчас обсуждают

Легенда
22:48
китай- европа
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Легенда
22:47
монголия тоже - европа
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Легенда
22:46
казахстан-это европа
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
kitava
22:37
При этом эти силы, которых перемалывают в Курской области нельзя будет бросить на ликвидацию прорывов в ДНР. Размен как бы непонятно в чью пользу.
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Dark_Cloud
22:33
Пипец, дрон на веревочке скоро дойдет до метания дронов руками подбегающего оператора, а там и до списания их в архив недалеко, на полку к кремневым ружьям и копьям
В Курской области начали применять новые ударные дроны «Князь Вандал Новгородский»
Александр
22:16
Если есть FABы, то за чем нам вставать с диванов. Не говоря о том, что вы дебилы рыпаетесь против ядерной державы способной уничтожить мир. Вы дебилы?
После вооружённой агрессии ВСУ в Курской области Киев заслужил только капитуляцию — зампостпреда РФ при ООН
Dark_Cloud
22:15
А если бы управление осуществлялось контроллером, корпус которого из чистой платины отлит - это все поменяло и исправило бы? я так понимаю, возмущение связано исключительно со стоимостью контроллера, ...
Семья французского исследователя Наржоле требует от OceanGate компенсацию $50 миллионов
Александр Марчуков
22:14
Если так посмотреть и быть честным то консоли как раз для бомжей как вы выражаетесь. Потому что консоли всегда были ультимативным выбором для геймеров которые не хотят разбираться в пк и его жизни. И ...
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
VAKT
22:10
в разрешении fullhd не играю очень давно, если же взять qhd или uhd, то весь профит от x3d исчезает. Но я ведь не только в играю: автокад, сони вегас и давинчи, фотошоп - ранее в связке с премьером - ...
AMD выпустила обновленные Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, тесты показали их энергоэффективность
VAKT
22:09
Как увлекательно [сарказм]
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем