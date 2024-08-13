Что ещё ожидать от некомпетентного великовозрастного инфанта?

Некомпетентный и нелегитимный европейский наднациональный политический класс продолжает делать заявления, значимость которых то ли не понимает по причине своей некомпетентности, либо делает их намеренно. Как вы знаете, за то, что Евросоюз окрестил вторжением ВС РФ на территорию Украины, на Россию были наложены беспрецедентные незаконные односторонние рестрикции («санкции»). Теперь же, когда то же самое происходит наоборот — ВСУ вторгаются на общепризнанную территорию России, то никаких рестрикций на Украину «почему-то» не накладывается.

реклама

Ответ на вопрос «почему?» всем уже 2,5 года как известен — потому что маски с действующих функционеров коллективного Запада сброшены, и те, кто раньше притворялись, решили больше этого не делать. Поразительно то, что сейчас в Евросоюзе в порядке вещей напрямую заявлять о поддержке вторжения одного государства на территорию другого. Не важно, под каким предлогом это делается, кто тут «жертва», а кто «преступник», двойных стандартов в международном праве быть не должно.

Но у главы так называемой Евродипломатии Жозепа Борреля есть. По его словам, во время беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он обсудил последние события на линии боевого соприкосновения и в плане «контрнаступления» в Курской области. Да, вы всё правильно поняли: вооружённая агрессия на чужой (ещё раз: общепризнанной) территории — это в фантазиях Борреля не агрессия, а «контрнаступление».

Боррель добавил, что выразил Кулебе полную поддержку Евросоюза «в борьбе украинского народа». Российские действия он ожидаемо в рамках методички назвал «необоснованным вторжением» (и это сейчас, когда все поняли, что оно было не просто обоснованным, а чрезмерно затянувшимся по времени и должно было случиться гораздо раньше, а не в 2022 году), и теперь, продолжил Боррель, российская армия «вынуждена оттесниться на российскую территорию».

Как вы заметили, практически каждое слово Борреля является либо откровенной ложью, либо полуправдой, либо манипуляцией фактами. Никуда российская армия не вынуждена оттесниться: на Донбассе продвижение ВС РФ не просто идёт, а даже ускорилось, а Донбасс это тот участок линии боевого соприкосновения, на котором и решится финал специальной военной операции.

Что до европейских функционеров, то пока они не будут полностью сменены, ни о каком восстановлении российско-европейских отношений, а это нужно исключительно Европе, никак не России, и речи быть не может.