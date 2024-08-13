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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев предложил взыскать с «врагов РФ» средства за нанесённый российским регионам ущерб
Правильное решение. Так и будет.

Слово «репарации» в украинском политическом руководстве любят применять по поводу и без (в основном, конечно, без повода), не понимая при этом ни реалий текущего конфликта, ни исторических прецедентов. Репарации выплачиваются побеждённым агрессором в отношении победителя-жертвы агрессии. Как вы прекрасно понимаете, мало того, что вопрос, кто агрессор, а кто жертва, очень сильно дискуссионный, и «жертве» нужно ещё каким-то чудом одержать победу над «агрессором», чтобы иметь право голоса, так ещё и сама Украина постоянно усугубляет своё положение, осуществляя террористические по своей сути и по международному праву атаки против российских территорий, не являющихся зоной боевых действий в рамках специальной военной операции.

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Предложения о том, чтобы по итогу конфликта взыскать в пользу России (да, именно России, мы не опечатались) средства для возмещения этого ущерба с тех, чьими силами и средствами нанесение данного ущерба вообще стало возможным, витают в российской экспертной среде уже давно. Многие предлагают включить это требование в план по мирному урегулированию на российских условиях вкупе с полным снятием с РФ всех незаконных рестрикций с запретом на их введение в будущем ни при каких условиях и обстоятельствах.

И вот, похоже, идею поймал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, некоторое время назад он докладывал президенту России по теме формирования реестра нанесённого РФ ущерба, и вот, в этот реестр необходимо включить и ущерб, причинённый Курской области и её жителям.

«Ущерб, который причинен нашей стране, он, безусловно, огромен, и сейчас мы видим, что этот ущерб причинен жителям Курской области … Надо будет ещё окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — заявил Медведев.

Необходимо понимать, что специальная военная операция не закончилась условно к лету 2022 года исключительно по причине того, что в этот конфликт на стороне Украины вписался коллективный Запад, который начал финансировать киевскую государственную машину, а затем во всё больших объёмах (по мере выбивания ВС РФ непосредственно украинских запасов) поставлять вооружения и боеприпасы. Соответственно, вина за затягивание конфликта и сопутствующий этому ущерб — целиком и полностью на коллективном Западе. По-хорошему, с Запада необходимо ещё стрясти компенсации за вред, причинённый российской экономике незаконными односторонними рестрикциями («санкциями»). А вот как с него потом деньги вышибать — это уже вопрос длительных обсуждений. О постановке кирзового сапога на коллективно-западную шею речи, вроде, даже не идёт, поэтому не вполне понятно, как его будут принуждать к компенсации нанесённого России ущерба.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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Грузинское руководство обвинило Михаила Саакашвили в развязывании конфликта 08.08.08 по указке «извне»
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