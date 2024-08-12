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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
В рамках форума «Армия-2024».

Ежегодный форум «Армия» это не только возможность российского оборонно-промышленного комплекса рассказать о новинках, но и заключить контракты на поставку вооружений в дружественные или хотя бы нейтральные государства, сохранившие, в отличие от европейских стран, Японии и Южной Кореи, хоть какое-то подобие суверенитета. Участвует в форуме и российская компания ZALA, известная широкой общественности в первую очередь как разработчик и производитель великолепно зарекомендовавших себя в зоне специальной военной операции барражирующих боеприпасов «Ланцет».

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Собственно, на форуме «Армия-2024» ZALA представила тоже «Ланцет», только более новый и совершенный, составные части которого ещё даже не имеют серийных названий. Комплекс нарекли «Ланцет-Э», и состоит он из беспилотника-разведчика ближнего радиуса действия и двух носителей управляемого боеприпаса разной мощности и дальности действия.

Крупный, более дальнобойный и мощный носитель управляемого боеприпаса (непосредственно то, что принято называть «Ланцетом») пока именуется «Изделие 51-Э». Носитель поменьше — «Изделие 52-Э». Дрон-разведчик, способный работать в любое время суток, нарекли Z-16-Э.

#россия #промышленность #«ланцет»
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