Теперь осталось понять, что Кадыров считает «хорошими результатами».

Несмотря на то, что в целом линия боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции продолжает трещать под натиском ВС РФ, киевское политическое руководство решило провернуть финт, который перекроет информационную повестку хотя бы на некоторое время. Вооружённая агрессия в Курской области именно для этого осуществлялась, и своих целей, в первую очередь с подачи падких на истерики и хайп российских самозваных «военкоров», украинская сторона добилась.

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Впрочем, математика и статистика не на стороне ВСУ, и понятно, что в обозримом будущем ситуация повернётся вспять (её стабилизация уже была достигнута сегодня). И вот, по словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который следит за боевыми действиями и является учредителем спецназа «Ахмат», в ближайшие «два-три дня» в Курской области будут «хорошие результаты».

Естественно, мы даже близко не можем знать, что Кадыров вкладывает в словосочетание «хорошие результаты», но предельно очевидно, что за три дня выбить окопавшиеся подразделения вторжения ВСУ из Курской области не получится: противнику дали время на окапывание, а количество уничтожаемой живой силы ВСУ пока не соответствует заявленному Кадыровом темпу наступления «хороших результатов».

Как уже отмечалось неоднократно, лучшим выходом из ситуации параллельно с вытеснением ВСУ из общепризнанного российского региона будет нанесение серии массированных и всеобъемлющих ракетных ударов по остаткам энергосистемы Украины, остаткам военной промышленности Украины и по другим критически важным объектам, «вынос» которых парализует работу всего украинского государства, после чего начинать формировать «санитарные зоны» на прилегающих к границе территориях. Риски, конечно есть, что спонсоры Киева сорвутся с цепи, но они невелики: жить пока хочется всем, а из-за Украины впрягаться в вооружённый конфликт против России — идея поистине суицидальная для коллективного Запада.