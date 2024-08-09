Ни о каком «дальнобое» здесь речи не идёт — не тот «калибр».

После того, как европейские автомобильные бренды, поджав хвосты, исполнили требования своих правительств и сбежали с российского рынка, хотя при капитализме должно быть ровно наоборот — это правительства должны исполнять требования крупного капитала — перед отечественными производителями встала непростая задача: в кратчайшие сроки осуществить замещение выбывших мощностей. Возможностей одного «КАМАЗа», конечно, для этого недостаточно, поскольку о слишком большом рынке и слишком серьёзном проникновении в него западного капитала и технологий идёт речь, но мало-помалу работа ведётся.

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В частности, сегодня ПАО «КАМАЗ» сообщило о том, что стартовали продажи новой модели тягачей поколения К5 — КАМАЗ-54902. Здесь следует сразу отметить, что хоть перед нами более «старший» индекс по сравнению с широко известным КАМАЗ-54901, но по факту перед нами младшая модель данного тягача, предназначенная для региональных перевозок. По словам представителей «КАМАЗа», речь идёт о расстояниях до одной тысячи километров между точками А и Б.

Модель 54902 оснащается двигателем мощностью 390 л.с., а также роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач со встроенным так называемым горным тормозом, предназначенным для снижения износа основных тормозных механизмов при затяжных спусках с возвышенностей.

Проще говоря, КАМАЗ-54902 не предназначен для «дальнобоя»: оснащён кабиной с низкой крышей. И хотя внутри кабины предусмотрен «спальник», по замыслу, использоваться он будет редко, если вообще будет: данный тягач предназначен для грузоперевозок на относительно близкие расстояния между городами, где у водителей будет либо возможность остановиться в мотеле, либо вернуться обратно уже домой.

Несмотря на более слабенький устанавливаемый на модель 54902 двигатель, тащить за собой данный тягач может стандартный полуприцеп с максимальной загрузкой в 36,25 тонн. Разница с моделью 54901 будет, по сути, в динамических характеристиках.