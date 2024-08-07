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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН с тревогой восприняли известие о вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
И очень правильно, что восприняли это именно так. Ничего хорошего для Украины эта выходка не сулит.

Вторжение вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области России — это не только главная тема обсуждения в непосредственно конфликтующих странах, но и повод для волнения внутри Организации Объединённых Наций (ООН). Причина для волнения предельно проста: Россия обязательно осуществит возмездие за выходку официального Киева, и это возмездие может очень сильно варьироваться по масштабу.

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Собственно, тот факт, что действия ВСУ в Курской области могут привести к опасной эскалации и без того кровавого и масштабного конфликта, и вызвал опасения в Офисе Генсека ООН. По словам заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака, международная организация «хотела бы видеть» деэскалацию украинского кризиса, а не наоборот.

На данный момент присутствие ВСУ в приграничных районах Курской области сохраняется. ВС РФ совместно с пограничниками ФСБ осуществляют уничтожение и вытеснение сил противника из региона. Понятно, что без мощного ответного удара по крайне чувствительным объектам Украины, скорее всего, не обойдётся, но раз киевское политическое руководство уроков из своих действий не усваивает, значит повторение — мать учения.

#россия #украина #политика #боевые действия #оон
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МО РФ показало кадры уничтожения военной техники ВСУ в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
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