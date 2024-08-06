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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу напомнил, что Украина уже трижды упустила шанс на мирное урегулирование конфликта
А вместе с тем упустила и шанс на обеспечение своей стабильности.

С самого начала специальной военной операции, учитывая слабую вменяемость киевского политического руководства, в российской власти существовало опасение того, что вследствие отсутствие государственного суверенитета Украина будет затягивать проведение мирных переговоров, тем самым постоянно усугубляя своё собственное положение и усложняя конечное и неизбежное начало этого самого переговорного процесса. Так оно, увы, и произошло: сейчас от Киева, если он в самом деле захочет мира, потребуется принять ряд крайне тяжёлых, но необходимых для него выдвинутых российской стороной условий.

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Условия, в общем-то, простые и справедливые: Киев обязан будет признать новые территориальные реалии, никогда на них не претендовать, на уровне ООН подтвердить изменение границ двух государств, чтобы вопросов и претензий по этому поводу больше никогда не было, провести тотальную демилитаризацию с запретом на то, чтобы иметь тяжёлое вооружение и авиацию, а также закрепить неотчуждаемый ни при каких условиях нейтралитет и внеблоковый статус. Это — программа минимум, и неизвестно, к чему в конечном счёте придут переговорные группы (пять бывших регионов Украины, впрочем, торгу не подлежат, ибо они уже закреплены в составе РФ).

Но с каждым днём условия для Киева ухудшаются, причём ухудшаются стремительно, и вот, о том, что Украина уже трижды упустила шанс на достойное мирное урегулирование этого кризиса, напомнил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По словам секретаря Совбеза, первый раз это произошло в феврале 2014 года, когда был упущен шанс на мирную передачу власти в стране.

Второй раз, надо понимать, Киев упустил шанс на мир после 2015 года, когда ни в какую не хотел исполнять взятые на себя добровольно обязательства по Минским соглашениям. Ну и, наконец, в третий раз — когда был сорван Стамбульский мирный процесс. Последние условия России по мирному урегулированию конфликта, которые изложены во втором абзаце данного материала, были озвучены в середине июня текущего года. С тех пор положение Украины значительно ухудшилось.

#россия #украина #политика #боевые действия
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