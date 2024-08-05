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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Для Черекской малой ГЭС изготовлены турбины трёх гидроагрегатов
Дело ответственное, ведь гидроагрегатам и турбинам придётся работать десятилетиями.

Рациональное использование гидроресурсов это задача не просто разумная, но и в ряде случаев жизненно необходимая. Там, где речные ресурсы огромны, а другие либо отсутствуют, либо их доставка экономически нецелесообразна, имеет смысл возводить каскады гидроэлектростанций. Понятно, что строить гигантские плотины можно, мягко говоря, не везде, и в тех случаях, когда речушки небольшие, можно ограничиваться малыми ГЭС.

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Одной из таких малых ГЭС будет Черекская ГЭС в Кабардино-Балкарии. Энергетический объект вовсю возводится, и вот, на предприятии «Силовые машины» в Санкт-Петербурге были изготовлены турбины для трёх гидроагрегатов данной станции. Речь идёт о радиально-осевых гидротурбинах РР-40-В-185 вместе со всем причитающимся ей техническим оборудованием.

Черекская ГЭС обладает расчётной мощностью 23,4 МВт и станет четвёртой в Нижне-Черекском каскаде. На данный момент общая электрическая мощность этого каскада составляет 155,7 МВт, ну а с подключением Черекской малой ГЭС возрастёт, соответственно, до 179,1 МВт.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
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