Это у них «правила» такие.

«Роскосмос» столкнулся с серьёзными финансовыми вызовами после разрыва контрактов с западными странами. По словам первого замгендиректора госкорпорации Андрея Ельчанинова, потери составили 180 млрд рублей.

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Несмотря на это, «Роскосмос» планомерно сокращает убытки и ищет пути к восстановлению экспортного потенциала. Если в 2022 году плановый убыток составлял 50 млрд рублей, то фактический — чуть более 17 млрд. В 2023 году удалось снизить этот показатель с 45 млрд до 13,9 млрд.

Главная задача на 2024 год — максимальное приближение к безубыточности. Достичь этой цели «Роскосмос» планирует за счет выхода на новые рынки, в первую очередь — в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Конкуренция на этих рынках высока, поэтому «Роскосмосу» предстоит вести долгую и упорную борьбу за свое место.