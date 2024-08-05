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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский пожаловался, что Запад боится сбивать российские ракеты над Украиной
Правильно делает, что боится. Это ты такой бесстрашный за чужой счёт, и смотри, к чему это привело тебя и страну.

Биполярность, которую демонстрирует киевское политическое руководство, уже просто не может не бросаться в глаза. С одной стороны, мы постоянно читаем фантастические истории о перехвате «украинской» противовоздушной обороной 100 % российских средств поражения. При учёте степени «выноса» этой самой украинской ПВО подобный расклад в принципе невозможен, и даже российская самая мощная в мире эшелонированная ПВО не способна перехватывать все до единого средства поражения при их массированном запуске.

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С другой стороны, киевское руководство постоянно, денно и нощно жалуется своим спонсорам из стран коллективного Запада о нехватке систем ПВО и о том, что страны Запада просто-напросто боятся участвовать в конфликте, перехватывая над территорией Украины российские ракеты. Сегодня об этом в очередной раз заявил утративший 20 мая легитимность президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «партнёры» Украины опасаются эскалации вследствие реакции России, но, тем не менее, Киев продолжит «продавливать» данный вопрос.

Здесь следует отметить, что в данном вопросе коллективный Запад проявляет удивительное для него благоразумие: выбирая между сгореть в атомном огне, просто пожелав Украине «помочь» в её заведомо провальном деле, и продолжать жить припеваючи, нормальные люди выбирают второй вариант. То, что украинские функционеры сами, добровольно и с полным пониманием последствий доигрались до боевых действий с военной сверхдержавой, шансов на положительный для Украины исход которых невозможен даже теоретически, говорит лишь о том, что эти функционеры просто-напросто выполняют чужой заказ и совершенно не беспокоятся о судьбе страны и её людей. Такова цена полной утраты суверенитета во всех без исключения сферах.

Тем временем Киев опять заявил о том, что перехватил все российские дроны-камикадзе, участвовавшие сегодня ночью в налёте. Вновь возникает вопрос: зачем с такой запредельной результативностью Украине нужны западные ПВО, не говоря уже о прямом участии стран Запада в перехвате российских ракет? Ответ простой: никакой результативности украинской ПВО нет — даже непосредственно Киев, как вы помните, уже не прикрыт, о чём свидетельствовал массированный ракетный удар по расположенным в украинской столице военным объектам в прошлом месяце без видимых попыток этому удару противостоять.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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