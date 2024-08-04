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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о прибытии первой партии F-16 на Украину — фото
Самое время наносить массированные ракетные удары по аэродромам, объектам ВПК и энергетики Украины.

Некоторое время назад страны коллективного Запада, участвовавшие в жертвовании своих истребителей F-16 в пользу Украины (а это именно жертвование), сообщили о том, что самолёты уже отправились в пункт назначения. И вот, сегодня это, по всей видимости, всё-таки произошло: о том, что F-16 разместились на одном из украинских аэродромов, сообщил утративший в середине мая легитимность президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие в пафосной церемонии.

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На данный момент, как сообщается, Воздушные силы ВСУ пополнились десятью F-16; ещё десять поступят до конца года. Выступая перед лётчиками, Зеленский зачем-то начал рассказывать сказки про то, что России якобы не удалось уничтожить украинскую авиацию и противовоздушную оборону (видимо, именно поэтому Украина слёзно умоляет передать ей всё ПВО и всю авиацию, какие только есть у коллективного Запада, это ведь логично, правда?), и что сегодня особый день для Украины.

На каком конкретно аэродроме размещены истребители, публично не уточняется, но полагать, что российской разведке это неизвестно, будет в высшей степени наивно. Скорее всего, массированные ракетные удары ВС РФ по всей ещё оставшейся аэродромной инфраструктуре Украины уже не за горами.

В случае, если F-16 де-факто будут размещаться на аэродромах стран НАТО, то выхода не останется: удары будут наноситься по ним. И ничего в ответ, естественно, произойти не может, ведь страны НАТО были заранее и очень чётко предупреждены о действиях, которые будут предприняты вооружёнными силами России.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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