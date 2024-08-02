Бульдозер — всему голова.

Ни одно строительство невозможно без применения бульдозеров. В данном аспекте машиностроения Россия ещё сохранила значительные компетенции, а сейчас проявляет готовность их развивать. Так, стало известно, что чебоксарский завод «Промтрактор» начал серийное производство новой модели тяжёлого гусеничного бульдозера — «ЧЕТРА Т30.03».

реклама

Новая модель оснащена двигателем ТМЗ 8523 мощностью 507 л.с., а по заводским испытаниям по совокупности параметров, ключевым из которых является объём перемещаемой породы на единицу затраченного топлива, даже превзошёл бульдозеры иностранного производства. Не знаем, что предприятие имеет в виду под бульдозерами иностранного производства, учитывая, что сейчас таковыми могут быть разве что разномастные «китайцы», но для красивого пресс-релиза сойдёт.

Новый бульдозер предназначен для работы в самых разных жёстких условиях: от арктических до субтропических.