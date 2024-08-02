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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
Бульдозер — всему голова.

Ни одно строительство невозможно без применения бульдозеров. В данном аспекте машиностроения Россия ещё сохранила значительные компетенции, а сейчас проявляет готовность их развивать. Так, стало известно, что чебоксарский завод «Промтрактор» начал серийное производство новой модели тяжёлого гусеничного бульдозера — «ЧЕТРА Т30.03».

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Новая модель оснащена двигателем ТМЗ 8523 мощностью 507 л.с., а по заводским испытаниям по совокупности параметров, ключевым из которых является объём перемещаемой породы на единицу затраченного топлива, даже превзошёл бульдозеры иностранного производства. Не знаем, что предприятие имеет в виду под бульдозерами иностранного производства, учитывая, что сейчас таковыми могут быть разве что разномастные «китайцы», но для красивого пресс-релиза сойдёт.

Новый бульдозер предназначен для работы в самых разных жёстких условиях: от арктических до субтропических.

#россия #промышленность #машиностроение #бульдозеры
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