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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: поставки российского трубопроводного газа в Европу достигли максимума в текущем году
Безобразие, конечно, если так разобраться.

Взаимоотношения России и ЕС — это тема для написания романа. ЕС вводит против России незаконные односторонние рестрикции («санкции»), призванные катастрофически обрушить уровень жизни простых, ни в чем неповинных людей (все заявления Запада о том, что цель рестрикций вовсе не в этом — ложь; цель именно в этом), а Россия в ответ с большим удовольствием поставляет в ЕС природный газ. Причём как в сжиженном, так и вполне себе в обычном — газообразном виде через газопроводы.

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Так, агентство Reuters сообщило, что в июле текущего года среднесуточные поставки российского газа в Европу достигли максимума за 2024 год. Отмечается, что данное обстоятельство связано с завершением технического обслуживания газопровода «Турецкий поток».

Преимущественно, естественно, речь идёт о тех странах, которые, во-первых, не заявляли об «отказе» от российского газа, а, во-вторых, расплачиваются за него рублями, поскольку только в рублях за российский газ с 2022 года могут расплачиваться «недружественные» государства.

Напомним, что основные локомотивы Евросоюза отказались от российских энергоносителей ещё в 2022 году, за что поплатились переходом в состояние экономической рецессии. Ведь совершенно внезапно и очень неприятно для коллективного Запада выяснилось, что это не Европа нужна России, а Россия — Европе.

#россия #политика #евросоюз #энергетика #природный газ
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