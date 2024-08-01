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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский допустил возможность проведения референдума по условиям окончания боевых действий
А когда ты не стал их предотвращать, а затем затянул, ты референдум по этому поводу проводил? А!?

Запредельный инфантилизм киевского политического руководства во главе с утратившим в середине мая легитимность президентом Владимиром Зеленским довёл Украину до состояния, при котором её дальнейшая государственность — вопрос длительных и очень тяжёлых обсуждений. Не желая психологически взрослеть, киевское политическое руководство все проблемы и просчёты сваливает на кого угодно, но только не на себя. Во всём у Украины виноваты: Россия, которая «напала» якобы без причины, Запад, который предоставляет недостаточно оружия, хотя на самом деле этого оружия хватило бы для захвата всей Европы, глобальный Юг, который разделяет российскую (читать — здравую) точку зрения по вопросу этого кризиса. Украина, которая собственноручно вляпалась во всё, что с ней происходит с 2014 года, при этом, дескать, не виновата ни в чём, а является исключительно «жертвой».

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Понятно, что с такой политикой далеко не уедешь, но инфантилизм в Киеве столь запредельный, что брать на себя ответственность за катастрофу украинское руководство всё также не намерено. А намерено наоборот — переложить эту ответственность непосредственно на население Украины.

Каким образом? Через организацию референдума, возможность проведения которого допустил Владимир Зеленский в свежей беседе с западной прессой. По словам Зеленского, вопрос «территориальной целостности» Украины «сложный» и не может решаться одним главой государства «без украинского народа».

Здесь невольно возникает вполне справедливый вопрос: когда украинское политическое руководство не сделало ничего, чтобы предотвратить начало Россией специальной военной операции, оно референдум по этому поводу проводило? Когда по науськиванию Британии саботировало Стамбульский мирный процесс, чтобы продолжать конфликт, мнение украинцев учитывалось? Сейчас, когда ситуация для Киева ухудшается не то что ежедневно, а уже ежечасно, думать немножко поздно: условия окончания этого кризиса озвучены Россией, и их придётся выполнять, и референдумы для этого проводить вовсе не обязательно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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