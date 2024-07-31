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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Курганской области появятся три новых производства: завод электродвигателей, завод газобетона и завод металлочерепицы
Варгашинский индустриальный парк в этом поможет.

Варгашинский индустриальный парк, расположенный в Курганской области, в ближайшие годы пополнится тремя новыми производствами: заводом электродвигателей, заводом газобетона и предприятием по выпуску металлочерепицы. Планы по реализации данных проектов обсудил с представителями бизнеса губернатор области Вадим Шумков.

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ООО «Электромоторы МобиДик», которое займётся производством электродвигателей мощностью от 10 до 100 кВт, планирует создать 50 новых рабочих мест. Строительство предприятия уже ведётся и должно быть завершено в течение года.

Заводы газобетона и металлочерепицы должны быть запущены в 2026 году. Ожидается, что на этих предприятиях будет создано ещё около 100 рабочих мест.

Напомним, что Варгашинский индустриальный парк расположен на территории территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши» и предлагает резидентам льготные условия для ведения бизнеса, в том числе налоговые льготы и доступ к инженерной инфраструктуре.

По словам генерального директора Варгашинского индустриального парка Сергея Гилева, бюджетные вложения в развитие индустриальных парков являются одними из самых эффективных, поскольку налоговые поступления от резидентов в течение короткого времени начинают многократно превышать вложенные средства.

Губернатор Вадим Шумков также поделился планами по созданию промышленных площадок в других муниципалитетах области — Шадринске, Далматово и Петухово.

#инвестиции #производство #сделано в рф #заводы
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