Грузия не хочет быть разменной монетой в руках США, и они её за это накажут. Потому что «демократия» и «правила» — понимать надо.

Как вы прекрасно знаете, коллективный Запад, возглавляемый Соединёнными Штатами, исповедует идеологию «порядка, основанного на правилах». Правила эти неписанные и, по сути, представляют собой безоговорочное исполнение американской воли всеми, кто хотят быть вписанными в этот самый коллективно-западный мирок. На протяжении десятилетий всё постсоветское пространство мнило себя частью Запада. Пелена с глаз спала в 2022 году, когда этот самый Запад сначала спровоцировал украинский кризис, а затем ещё впаял десятки тысяч незаконных рестрикций («санкций») прочно встроенной в глобальную экономику сверхдержаве, с которой до этого активно сотрудничал, потребляя её ресурсы.

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Истину увидели и в Грузии, правящая партия которой стала принимать законы и осуществлять действия, которые в Вашингтоне клеймят «недемократическими». Под эту мнимую категорию, в частности, попал грузинский закон об иноагентах (о прозрачности иностранного влияния), из-за которого США отныне приостанавливают оказание Грузии помощи. Об этом сегодня объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Трудно сказать, на каком основании США вообще оказывали Грузии какую бы то ни было помощь и поинтересовались ли мнением своих налогоплательщиков по этому поводу, но факт остаётся фактом: такая финансовая помощь и впрямь оказывалась, и имеет корни, очевидно, со времён правления режима Михаила Саакашвили, доведшего Грузию до такой ручки, которую нынешняя грузинская власть с огромным трудом исправляет.