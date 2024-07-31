Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
После завершения тестирования данное новшество реализуют на всех линиях завода.

Компания Encore Energy, известная как российский разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования, продолжает совершенствовать производственные процессы на своем предприятии «Энкор», расположенном в ОЭЗ «Дубна».

реклама

Внедрение элементов lean-производства вышло на новый уровень: на сборочных линиях запущен тестовый режим работы роботизированных AGV-тележек (Automated Guided Vehicle — автоматически управляемое транспортное средство). По завершении испытаний планируется внедрить данную технологию на всех производственных линиях завода. Анализ опыта эксплуатации AGV-тележек в аналогичных отраслях позволяет прогнозировать сокращение годовых производственных затрат на каждую единицу оборудования до 5%.

Внедренная технология оптимизирует доставку комплектующих со склада непосредственно на производственные участки. Сотрудник склада задает роботу точку доставки, после чего AGV-тележка самостоятельно, двигаясь по заранее определенной траектории, доставляет необходимые детали. По прибытии на место рабочий забирает ёмкость с комплектующими, оставляя пустую тару, которую робот возвращает на склад. Цикл повторяется автоматически по мере необходимости.

Стоит отметить, что технология AGV уже широко используется в автомобильной и металлургической промышленности. Внедрение беспилотных роботов для доставки комплектующих на конвейерные линии позволяет добиться значительного уровня автоматизации и оптимизации всего производственного цикла.

#беспилотники #производство #сделано в рф
+
Написать комментарий (0)
В Пермском крае компания «Пилигрим» наладила серийное производство автодомов под брендом U-Camp
На заводе «Электросила» изготовили гидрогенератор для модернизации девятого из десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
14
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
11
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
23
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
42
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
11
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
7

Сейчас обсуждают

go.d-bq
16:19
Что мешало снять наклейку с помпы и сделать нормальные красивые фотографии??
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
jsth
16:13
Дочь офицера?
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
owzod
16:13
Моник поменяй) и начнешь видеть красивые картинки.
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
dmitry07
16:05
"Чем чудовищней ложь, тем охотней люди в нее поверят" - Й. Геббельс.
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
owzod
15:59
А дрова кто пишет в Амудэ для Вк?) Правильно) в Амудэ ни кто)... Вот и ответ.
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Владислав Олегович
15:57
Вы никому не нужны и ваш газ тоже.делайте что хотите идиоты и не пиши бред про то что запад отстаёт от кого-то. Это вы в дерьме придурки
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
Ezdiumno_ru
15:56
Откуда вы знаете, что и как будет в будущем? Помнится, когда технологию лазерных дисков только предложили, как только ее не критиковали, как только не смеялись над авторами... А оказалось, что ею деся...
Метаповерхности пространства-времени - новые возможности для беспроводной связи
owzod
15:50
Так 7900хтх и близко рядом не стояла) Я же показал из последнего в 4к - 7900 хтх соснула у 4090 на 78% ... Карлл).
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Garthar
15:49
Лол, я такую статью чуть ли не 1 в 1 видел пол года назад на пикабу.
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
jsth
15:46
Изначально одной из причин запрета была в сдерживании роста цен - на внешних рынках цены выше, поэтому оптовый продавец может соблазниться продать товар за границу. Еще одной причиной был рост потребл...
Запрет на экспорт бензина в России введён с сентября по октябрь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем