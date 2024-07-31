После завершения тестирования данное новшество реализуют на всех линиях завода.

Компания Encore Energy, известная как российский разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования, продолжает совершенствовать производственные процессы на своем предприятии «Энкор», расположенном в ОЭЗ «Дубна».

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Внедрение элементов lean-производства вышло на новый уровень: на сборочных линиях запущен тестовый режим работы роботизированных AGV-тележек (Automated Guided Vehicle — автоматически управляемое транспортное средство). По завершении испытаний планируется внедрить данную технологию на всех производственных линиях завода. Анализ опыта эксплуатации AGV-тележек в аналогичных отраслях позволяет прогнозировать сокращение годовых производственных затрат на каждую единицу оборудования до 5%.

Внедренная технология оптимизирует доставку комплектующих со склада непосредственно на производственные участки. Сотрудник склада задает роботу точку доставки, после чего AGV-тележка самостоятельно, двигаясь по заранее определенной траектории, доставляет необходимые детали. По прибытии на место рабочий забирает ёмкость с комплектующими, оставляя пустую тару, которую робот возвращает на склад. Цикл повторяется автоматически по мере необходимости.

Стоит отметить, что технология AGV уже широко используется в автомобильной и металлургической промышленности. Внедрение беспилотных роботов для доставки комплектующих на конвейерные линии позволяет добиться значительного уровня автоматизации и оптимизации всего производственного цикла.