Всего минский метрополитен должен получить шесть таких составов.

Поскольку Россия и Беларусь уже давно представляют собой единое экономическое и политическое пространство, то и взаимодействие между двумя братскими государствами постоянно увеличивается. В частности, во всём, что касается машиностроения. Беларусь поставляет в Россию продукцию МАЗ и МТЗ, Россия в Беларусь — всё остальное. В том числе новые поезда для минского метрополитена.

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О том, что первый суперсовременный поезд «Минск 2024» уже доставлен заказчику, сообщил сегодня «Трансмашхолдинг». Конкретно данные поезда спроектированы для эксплуатации на Зеленолужской линии минского метрополитена, где применяются платформенные двери. Непосредственно поезд «Минск 2024» отличается просторными вагонами, оснащёнными всеми средствами информирования пассажиров, климатическими установками, системами обеззараживания воздуха, местами для пассажиров с ограниченными возможностями, а также USB-розетками для зарядки портативных устройств.

Поезд выполнен с использованием современных шумопоглощающих материалов и оснащён современными российскими асинхронными электродвигателями. Производитель заявляет, что срок службы состава — 30 лет.

По сути, «Минск 2024» является братом поезда «Москва 2024», только выполненным в характерных цветах минского метрополитена. Всего подземка белорусской столицы должна получить шесть таких составов до конца текущего года.