С чёрными военными номерами — всё, как надо.

То, что украинский корабль идёт ко дну, лучше всех, пожалуй, понимают сотрудники Минобороны Украины. А когда корабль погружается, при этом не обладая функцией подводного плавания, надо делать что? Правильно, собирать все ценности — и бежать к шлюпкам. В случае с Украиной это означает конкретно присвоить государственных/спонсорских денег, причём можно даже особо не церемониться и записать купленное имущество на баланс Минобороны.

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По крайней мере, именно об этом свидетельствуют кадры, публикуемые жителями Львова в местных тематических группах в социальных сетях. На этих кадрах можно заметить топовые Mercedes G-класса, BMW 5 серии, электрокары Jaguar EV400 I-Pace и другие крайне недешёвые автомобили.

Зарегистрированы эти автомобили в Минобороны Украины, о чём свидетельствуют военные регистрационные знаки (номера), выполненные белыми цифрами и буквами на чёрном фоне. Стандартные гражданские номерные знаки на Украине выполнены чёрными цифрами и буквами на белом фоне.

Логика таких манипуляций элементарная: машины куплены, мягко говоря, на не совсем законно полученные деньги. Официальная заработная плата «владельца» такого автомобиля не позволяет ему оплачивать транспортный налог, поэтому автомобиль регистрируется на баланс Минобороны Украины. Как «владельцы» собираются сохранять данное движимое имущество в будущем, когда произойдут неизбежные и всем понятные события, совершенно неясно. Но, видимо, наслаждаться жизнью решили, пока такая возможность ещё есть.