Иначе план ведомства вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Российские автодилеры выступили с предложением отложить повышение утилизационного сбора на автомобили до 2025 года. Обращение в адрес главы Минпромторга Антона Алиханова направила ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД). Это предложение стало реакцией на план министерства, предполагающий поэтапное повышение утильсбора на автомобили, коммерческий транспорт и другую технику до 2030 года.

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В РОАД считают, что преждевременное повышение утильсбора негативно скажется на и без того напряженной ситуации на автомобильном рынке. По мнению дилеров, это приведет к очередному витку роста цен, особенно на импортные автомобили и модели с низким уровнем локализации.

Вместо форсированного повышения сбора РОАД предлагает сосредоточиться на мерах поддержки отечественного автопрома. В частности, дилеры предлагают возобновить госпрограмму утилизации, предоставляющую скидки покупателям новых автомобилей в обмен на старые. Также ассоциация считает необходимым разработать механизмы, стимулирующие локализацию производства автомобилей в России.

План Минпромторга, вызвавший критику дилеров, предполагает, что уже с 1 октября 2024 года размер утильсбора на автомобили и полуприцепы вырастет в среднем на 70-85%. В дальнейшем планируется ежегодное повышение на 10-20%. Это означает, что уже в этом году утильсбор на автомобили с двигателем объемом от 1,0 до 2,0 литров может увеличиться более чем на 250 тысяч рублей, достигнув 556 тысяч. К 2030 году эта сумма может превысить 1 миллион рублей.

Эксперты отмечают, что повышение утильсбора, скорее всего, не приведет к существенному росту продаж отечественных автомобилей. По данным агентства «Автостат», в 2023 году доля импортных машин на российском рынке составила 54%. Из них 42% пришлись на автомобили, ввезенные по официальным каналам, и 12% — на машины, поставленные по параллельному импорту.