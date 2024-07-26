Старый отработал уже 43 года, что, конечно, перебор.

Мы уже неоднократно отмечали, что в России сейчас происходит новая волна индустриализации, которая невозможна без развития энергетики, которая будет всю эту индустриализацию обеспечивать. Большинство электростанций в России ещё остаются наследием ушедшей советской цивилизации, однако старые агрегаты потихоньку исчерпывают свой ресурс и требуют замены.

реклама

Так, Ириклинская ГРЭС в Оренбургской области, являющаяся, между прочим, одной из самых мощных тепловых электростанций в России и самой мощной на Южном Урале, проходит процесс модернизации, в рамках которого для станции был изготовлен новый турбогенератор ТВВ-350-2, который заменит собой старый и менее мощный турбогенератор ТВВ-320-2, установленный в 1981 году.

Всего Ириклинская ГРЭС состоит из восьми энергоблоков с вышеуказанными турбогенераторами; таким образом, суммарная мощность электростанции составляет порядка 2 500 МВт (2,5 ГВт).

Модернизация оборудования на станции проходит постепенно в соответствии с федеральной программой модернизации генерирующего оборудования электростанций.