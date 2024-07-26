Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина приостанавливает добычу угля из-за выведения из строя тепловых электростанций
Уголь больше особо никому не нужен. На Западе «зелёная» политика даже сейчас, в период тяжелейшего кризиса, на Востоке углём всех заваливает РФ. Ситуация-с.

Основная масса каменного/бурого угля используется в качестве топлива для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. Небольшая доля применяется также в качестве топлива для котлов в частных домах с индивидуальными системами отопления, но, как вы понимаете, когда энергетики в стране резко становится меньше, то и потребность в угле сокращается.

реклама

На Украине она сократилась примерно до нуля. О том, что страна полностью приостанавливает добычу угля, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, за рубежом никто не покупает украинский уголь из-за экономических проблем, а внутри страны он не востребован по причине уничтожения тепловых электростанций. Напомним, что ранее украинские власти заявляли об утрате порядка 90 % всей тепловой генерации в стране вследствие российских ракетных ударов, наносившихся в качестве актов возмездия за незаконные, террористические атаки ВСУ по российской инфраструктуре.

Чтобы совсем уж сильно не разгонять панику, Кучеренко всё же добавил, что на Украине накоплено достаточно запасов угля, чтобы обеспечить прохождение грядущего отопительного периода, тем более что основная масса котельных/ТЭЦ на Украине работают на природном газе.

Как уже отмечалось неоднократно, текущий конфликт уничтожает Украину как государство, но киевское политическое руководство непреклонно и намерено продолжать оказывать сопротивление российской специальной военной операции и дальше. К сожалению, текущие украинские функционеры себе тёплые места за рубежом уже присмотрели, чего не скажешь о простых украинцах, которым придётся ещё на протяжении многих лет, даже если конфликт закончится прямо сегодня, жить в условиях веерных отключений электро-, тепло- и водоснабжения.

#украина #политика #боевые действия #экономика #энергетика #угольная промышленность
+
Написать комментарий (0)
В Кремле не возлагают больших надежд на Трампа в случае его переизбрания президентом США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
12
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
55
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
180
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
13
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
2

Сейчас обсуждают

Мохнатый
16:28
Это вам не великая и успешная "Смута", на которую потрачено 20 млрд государственных денег налогоплательщиков...
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вновь перенесли: разработчики убирают финальные баги
Negue
16:28
Фуйню какую то прочитал. Ниже правильно откомментили: "Автор ничего не знает ни про Кинга, ни про его произведения".
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Pandas
16:23
Хоть одну цитату «отрицания» приведи. Ровно как покажи где кого «бомбит». Пока лишь я успешно тебе по лиц вожу за очередную манипуляцию. Да, это добавляет комментариев статье, но просто больше людей б...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
rusbear
16:18
По Кингу снят не один десяток фильмов, большинство весьма хороши (даже если и отходят от сюжета книги). Автор посмотрел только 3 фильма? Или просто лень вспомнить что-нибудь еще?
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Alt Irony
16:18
4 млрд параметров с тобой поспорят. В обоих случаях идёт интерпретация полученных знаний. Вот только КПД у сети в разы выше.
The War Zone: В США рассматривают украинскую акустическую сеть как недорогой вариант ПВО
Alt Irony
16:16
Зато деньги будут у владельца. Т.е. они не исчезнут, а поменяют целевое назначение
The War Zone: В США рассматривают украинскую акустическую сеть как недорогой вариант ПВО
AggroShkolyar
16:15
Как же у Тапкосериса нибамбит))) При этом сам до последнего отрицал, пока не нашли его посты на форуме, что перемазывал свою карту и пытался распердолить по максимуму))))
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Легенда
16:14
патамушта https://www.youtube.com/watch?v=4OrzRbItYm4
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Мохнатый
16:12
Меня из экранизация Кинга больше всего впечатлила "Кэрри"...
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Паша Воронцов
16:09
Только те же последние части даже любители АК засрали...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем