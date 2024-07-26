Уголь больше особо никому не нужен. На Западе «зелёная» политика даже сейчас, в период тяжелейшего кризиса, на Востоке углём всех заваливает РФ. Ситуация-с.

Основная масса каменного/бурого угля используется в качестве топлива для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. Небольшая доля применяется также в качестве топлива для котлов в частных домах с индивидуальными системами отопления, но, как вы понимаете, когда энергетики в стране резко становится меньше, то и потребность в угле сокращается.

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На Украине она сократилась примерно до нуля. О том, что страна полностью приостанавливает добычу угля, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, за рубежом никто не покупает украинский уголь из-за экономических проблем, а внутри страны он не востребован по причине уничтожения тепловых электростанций. Напомним, что ранее украинские власти заявляли об утрате порядка 90 % всей тепловой генерации в стране вследствие российских ракетных ударов, наносившихся в качестве актов возмездия за незаконные, террористические атаки ВСУ по российской инфраструктуре.

Чтобы совсем уж сильно не разгонять панику, Кучеренко всё же добавил, что на Украине накоплено достаточно запасов угля, чтобы обеспечить прохождение грядущего отопительного периода, тем более что основная масса котельных/ТЭЦ на Украине работают на природном газе.

Как уже отмечалось неоднократно, текущий конфликт уничтожает Украину как государство, но киевское политическое руководство непреклонно и намерено продолжать оказывать сопротивление российской специальной военной операции и дальше. К сожалению, текущие украинские функционеры себе тёплые места за рубежом уже присмотрели, чего не скажешь о простых украинцах, которым придётся ещё на протяжении многих лет, даже если конфликт закончится прямо сегодня, жить в условиях веерных отключений электро-, тепло- и водоснабжения.