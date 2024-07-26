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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18 %
Экономика продолжает перегреваться, разгоняя инфляцию.

О том, что Центральный банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку в рамках своего заседания в конце июля, ещё несколько недель назад предупреждала глава регулятора Эльвира Набиуллина, связывая данное решение с продолжающимся «перегревом» российской экономики и ростом объёмов кредитования. Если вы не прогуливали школьный курс экономики, то знаете, что дешёвые деньги (кредиты) неизбежно приводят к скачку инфляции, поскольку повышают экономическую активность бизнеса и населения. И в таких случаях обычно планомерно повышают ключевую ставку, дабы сделать кредитные деньги более дорогими и, как следствие, менее привлекательными.

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Работает эта схема в реальности, вопрос, как вы понимаете, крайне спорный, но руководство ЦБ РФ работает «по учебнику», поэтому сегодня ключевая ставка была повышена сразу на 200 базисных пунктов, или на 2 % — до итоговых 18 %.

Банк России также заранее предупредил, что на заседании в середине сентября будет также рассматриваться вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. До этого на четырёх заседаниях подряд ЦБ сохранял ключевую ставку на отметке в 16 %. В 2022 году, когда нужно было резко разогнать экономику, ЦБ наоборот — снижал ключевую ставку до крайне низкого значения в 7,5 %. Как видим, расчёт подтвердился, и теперь ЦБ приходится уже сдерживать экономический рост, дабы инфляция не улетела в космос, как это происходит, например, в Турции.

#россия #финансы #экономика
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