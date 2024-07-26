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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Искандер-М» прилетел в склад вооружений в Краматорске и уничтожил там РСЗО и бронетехнику ВСУ
Был склад — и нет склада.

Сейчас на Донбассе происходит то, что некоторые оптимистичные аналитики и комментаторы называют той самой финальной битвой в данном регионе. ВС РФ продвигаются вперёд, причём на отдельных участках это продвижение составляет уже не десятки метров в сутки, а километр и более, и параллельно продвижению наносятся зачастую сокрушительные удары по тыловым районам ВСУ.

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Ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» уже давно летают над Украиной беспрепятственно, эффективно и точно поражая выбранные цели, и сегодняшняя ночь вновь не стала исключением: в населённом пункте Краматорск, что в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, был нанесён удар по склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Итог удара, как нетрудно понять, простой: уничтожение одной единицы РСЗО HIMARS, пяти РСЗО «Град», пяти танков и порядка десяти боевых бронемашин. При этом уничтожено также значительное количество боеприпасов для этой самой техники.

Каждый подобный удар — это снижение способности ВСУ к оказанию сопротивления специальной военной операции на конкретном направлении. Поскольку из этого конфликта для Украины только два выхода: политико-дипломатический с принятием всех российских требований либо военный с трагическим для Киева исходом, а никаких реальных подвижек в сторону первого варианта мы не видим, то уничтожение тыловых баз и складов — важнейшие действия по приближению финала этого кризиса.

#россия #украина #политика #боевые действия #«искандер-м»
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