Всего же их будет построено три.

Судостроение в России долгие годы было больной темой: после 1991 года отрасль, как и все другие отрасли, оказалась в упадке, да и тот факт, что значительная часть российских/советских судостроительных верфей после распада государства оказалась за границей со всеми из этого вытекающими последствиями, тоже уверенности в завтрашнем дне отнюдь не придавал.

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В наши дни, когда коллективный Запад в ущерб собственным и только собственным интересам по приказу США запретил продавать России всё, что только можно было запретить продавать, другого выхода, кроме как развивать собственное судостроение, у РФ нет. Как вы понимаете, вариант с ожиданием тотальной качественной смены руководящих элит на Западе — это не вполне вариант по причине того, что этого можно так и не дождаться. Да, результаты опросов западного населения демонстрируют рост «правых» настроений и ненависть к заполонившим всё и доведшим Запад до ручки «левакам», но пока что глобальных перемен не наблюдается.

И вот, процесс подъёма судостроительной отрасли в России продолжается. Как сообщило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), самарское судостроительно-судоремонтное предприятие ЗАО «Нефтефлот» приступило к строительству двух сухогрузов проекта RSD-34L: вчера состоялась церемония закладки двух килей из запланированных в рамках соглашения трёх.

Строительство данных судов идёт с использованием инвестиций Фонда национального благосостояния по проекту обновления гражданского водного флота России. Суда проекта RSD-34L могут использоваться для перевозки угля, металла, леса, пиломатериалов, а также крупногабаритных и опасных грузов. Как вы знаете, морские/речные грузоперевозки традиционно самые дешёвые. Следом идёт железнодорожный транспорт, который протягивают туда, где географически невозможно использование водного транспорта.