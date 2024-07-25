Накрыты Харьковский бронетанковый завод и пункт временной дислокации «иностранных наёмников».

Как мы уже отмечали не раз, вследствие тотального ослабления противовоздушной обороны Украины российские средства наблюдения и поражения могут наносить удары по ближнему и среднему тылу ВСУ практически беспрепятственно. Это отлично видно по ежедневным многочисленным авиационным и ракетным ударам по объектам в том же Харькове и его окрестностях: ни дня не проходит без удара по какой бы то ни было чувствительной цели, ослабляющего потенциал вооружённых сил Украины (ВСУ) как минимум на данном направлении.

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Вот и сегодня утром Минобороны России отчиталось сразу о двух применениях оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Харькове. Целью первого удара было здание строительной компании «Скорпион» в промышленной зоне Харькова. Здание использовалось как пункт временной дислокации иностранных наёмников и военнослужащих ВСУ, и в результате его поражения «Искандером» были уничтожены до 100 человек размещённого личного состава.

Целью второго удара в очередной раз стал Харьковский бронетанковый завод, используемый ВСУ в целях ремонта повреждённой бронетехники. Данное предприятие регулярно подвергается ударам со стороны ВС РФ, но, как вы понимаете, завод строился в советское время и отличается крепостью, размерами и отказоустойчивостью. Итогом удара стало прекращение работ по восстановлению повреждённой бронетехники ВСУ. Надолго ли — вопрос открытый.

Следует понимать, что Украина не лишена полностью возможности производить лёгкое/кустарное вооружение, а также ремонтировать имеющуюся технику. Причина — сохранение в стране базовой электрогенерации за счёт атомных электростанций. ВС РФ удары по распределительным подстанциям по некой причине не наносят, а, значит, передача электроэнергии с АЭС в тот же Харьков, по крайней мере, на предприятия военно-промышленного комплекса, осуществляется.