Техника отправится на Чукотку, где будет задействована в сложных климатических условиях Крайнего Севера.

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех передал МЧС России первую партию гусеничных вездеходов ТМ-140. Техника, произведённая на Курганмашзаводе, отправится на Чукотку, где будет задействована в сложных климатических условиях Крайнего Севера.

реклама

Выбор в пользу ТМ-140 не случаен: эта модель снегоболотохода специально создана для эффективной работы в условиях бездорожья, что критически важно для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в отдаленных регионах.

ТМ-140 способен преодолевать крутые подъёмы и спуски (до 30 градусов), а также водные преграды со скоростью до 4 км/ч. Высокая проходимость в сочетании с возможностью модульной комплектации делают ТМ-140 универсальным инструментом для работы в труднодоступных районах. Машина обладает грузоподъёмностью до четырех тонн и запасом хода 550 км.

Важная особенность ТМ-140 — модульная конструкция. На универсальную грузовую платформу вездехода можно установить различные модули и оборудование: жилой блок, ремонтную мастерскую или кран-манипулятор. Это позволяет адаптировать ТМ-140 для решения широкого круга задач.

Опыт эксплуатации ТМ-140 подтверждает его высокую востребованность в различных отраслях. Вездеходами уже пользуются нефте- и газодобывающие компании, геологические предприятия, а также организации, обеспечивающие жизнедеятельность в отдалённых посёлках Крайнего Севера. Весной машины этого типа были задействованы для помощи пострадавшим от наводнения в Зауралье.

ТМ-140 доставляли продукты и воду в отрезанные от мира населённые пункты Курганской области, а также были готовы к эвакуации людей в случае ухудшения ситуации.