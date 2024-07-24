Доктор сказал — «в морг!» (Германию) — значит, в морг!

Период немецкой истории, связанный с нахождением Олафа Шольца на должности канцлера, ещё будет вспоминаться немецким обществом как один из самых тяжёлых, позорных и необратимых периодов существования Германии в её той или иной форме. Шольц обладает критически низким рейтингом одобрения, оппозиционные партии в ФРГ набирают всё больше голосов, и всё это связано исключительно с политикой текущего немецкого руководства, которое слепо поползло за Соединёнными Штатами и, таким образом, если не уничтожило полностью, то как минимум нанесло очень серьёзный ущерб немецкой промышленности и экономике.

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Но, по всей видимости, Олаф Шольц этого либо не знает, либо ведёт намеренную игру по ослаблению немецкого потенциала по заказу заморского сюзерена. Сегодня он объявил о том, что намеревается переизбираться на должность канцлера на выборах в 2025 году.

В представлении Шольца, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет все шансы одержать победу в следующем году.

Планы — это, конечно, хорошо, но реальность будет диктоваться ситуацией в немецкой экономике. А её сейчас лихорадит, и никаких предпосылок к изменению этого положения дел не наблюдается: чтобы оно изменилось, Берлину нужно срочно восстанавливать отношения с Москвой, а это будет сделать трудно — Россия вполне справедливо затребует репараций за ущерб, нанесённый ВСУ немецким оружием, и компенсаций за присоединение Германии к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»).